Matura język polski 2024: Pojawiły się przecieki? Te hasła dają do myślenia

Matura matematyka 2024: Już wiadomo, co będzie na egzaminie! maturalnym. Maturzyści złapią się za głowy!

Matura język polski 2024: Jasnowidz Jackowski już wie, co będzie na egzaminie! Jedno słowo mówi tak wiele

Matura język polski 2024: Wystartował egzaminacyjny maraton

Zgodnie z harmonogramem maturalnym 2024, 7 maja to początek tegorocznych egzaminów. Na "pierwszy ogień" poszedł język polski. O godzinie 9:00 uczniowie rozpoczęli walkę o jak najlepsze wyniki. Czy wcześniej pojawiły się przecieki? Takie pytania pojawiają się właściwie co roku. Z narzędzia Google Trends jasno wynika, czego najczęściej poszukiwali uczniowie. Ok. godziny 7:00 wielu z nich robiło ostatnią powtórkę i starało się przyswoić potrzebną wiedzę. Które lektury były najpopularniejsze? Dziennikarze wp.pl przeprowadzili ciekawą analizę, ale wielkich niespodzianek nie ma.

Czy takie działanie pojawi się na maturze 2024 z matematyki? Mają z nim problem nawet największe "kujony"!

Przecieki przed maturą 2024 z polskiego? Tego szukali maturzyści

Uczniowie skupili się przede wszystkim na takich hasłach jak: "indoktrynacja", "bohaterowie Przedwiośnia", "chocholi taniec symbol", "Rok 1984 motywy". Chętnie wyszukiwali również zagadnień dotyczących "Lalki" oraz "Innego Świata". Co warte podkreślenia - popularność takich haseł w Google Trends nie oznacza, że uczniowie mieli dostęp do zadań egzaminacyjnych. Na ten moment nie wydaje się, aby doszło do przecieku. Najzwyczajniej w świecie maturzyści powtarzali najpopularniejsze lektury i pojęcia, które mogły się pojawić w arkuszu. Równie dobrze mogło się okazać, że "Wesele", czy "Tango" w ogóle nie pojawiły się na maturze.

Przecieki przed maturą? Uważajcie na oszustów. Co roku przypominamy, że złodzieje żerują na naiwności i stresie maturzystów. W mediach społecznościowych pojawia się mnóstwo profili, oferujących przecieki przed polskim, matematyką, angielskim itd. Najczęściej tworzą je osoby, liczące na łatwy zarobek lub dostęp do wrażliwych danych. Warto korzystać z oficjalnych źródeł i przejrzeć m.in. arkusze CKE z minionych latach. Jeden z nich prezentujemy w galerii pod tekstem.