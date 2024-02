Babcia na wsi pokazała mi, jak szybko pozbyć się mszyc z roślin. Specyfik z PRL-u zabija nawet 90 proc. szkodników. Tajny sposób na mszyce na łodygach

Polacy pokochali takie urządzenia, a one zżerają mnóstwo prądu. Pobierają energię nawet, gdy są nieużywane. Przez to twoja rachunki są wyższe

Do komory na płyn do płukania wlewam pół szklanki tego i nastawiam pranie jeansów. Ubrania z denimu są stają się miękkie i przyjemne w dotyku. Genialny sposób na pranie jeansów

Dzięki poradom mojej babuni wiem, jak prawidłowo prać ręczniki. Wlewam pół szklanki do komory na płyn do płukania i nastawiam pranie ręczników. Sposób na miękkie ręczniki

Mieszam to z wodą i opryskuję rośliny. Specyfik z PRL-u zabija szkodniki

Mszyce to jeden z najpopularniejszych problemów w ogrodzie. Szkodniki pojawiają się praktycznie na wszystkich roślinach - do sadzonek pomidorów po łodygi róż. Żerowanie mszyc niszczy rośliny i może doprowadzić do całkowitego zahamowania ich wzrostu. Od lat borykałam się z tym problemem. Mszyce miałam zarówno na działce, jak i na sadzonkach na balkonie. Żadne kupne specyfiki nie dawała sobie z nimi rady. W końcu przetestowałam sposób, który zdradziła mi starsza kobieta ze wsi, gdzie byłam na wakacjach. Okazało się, że świetnym sposobem na oprysk roślin przeciwko mszycom jest szare mydło. To specyfik, którym w PRL-u prano praktycznie wszystko. Szare mydło inaczej mydło potasowe to jeden z najtańszych sposobów ochrony roślin.

Zobacz także: Chwyć nożyczki i do dzieła. Wrzuć do kopca na trawniku, a kret ucieknie, gdzie pieprz rośnie. Sposób na kreta w ogrodzie

Oprysk z szarego mydła na mszyce. Jak go zrobić?

Jego właściwości wykorzystywano już na początku XX wieku. Jak wykazują badania kwas kapronowy może zabić nawet 90 proc. szkodników, a przy tym jest bezpieczny dla roślin. Wystarczy niewielka ilość, by pozbyć się mszyć. Zetrzyj klasyczne szare mydło w kostce na tarce i wymieszaj z ciepła wodą. Na 10 litrów wody dodaj około 150-300 g szarego mydła. Roztwór nadaje się do użycia od razu po wystygnięciu.