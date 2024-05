Krzysztof i Maja Rutkowski powiedzieli sobie tak! Panna młoda jak z obrazka! To kosztowało fortunę

Serial "Ranczo" do dziś z wielkim sentymentem wspominany jest przez widzów TVP. Wiele osób marzy o tym, aby produkcja była reaktywowana, mimo że część aktorów grających w serialu już nie żyje (m.in. Paweł Królikowski i Franciszek Pieczka). Łącznie wyemitowanych zostało 130 odcinków "Rancza" w 10 seriach. Poza wspomnianymi zmarłymi aktorami w serialu grali także m.in. Cezary Żak (w rolach wójta i proboszcza), Artur Barciś (Czerepach), Katarzyna Żak (Solejukowa), Dorota Chotecka (Więcławska), Jacek Kawalec (polonista), Ilona Ostrowska (Lucy), Piotr Pręgowski (Pietrek), Sylwester Maciejewski (Solejuk), Violetta Arlak (wójtowa) i Bogdan Kalus (Hadziuk). Pamiętasz zawiłe losy bohaterów serialu TVP? Rozwiąż QUIZ Ranczo. Lucy przyjechała z USA, Kusy był księdzem, a Solejuk nauczycielem? Prawda czy fałsz. Przygotowaliśmy 198 pytań.

QUIZ Ranczo. Lucy przyjechała z USA, Kusy był księdzem, a Solejuk nauczycielem? Prawda czy fałsz Pytanie 1 z 18 Lucy przyjechała do Wilkowyj z USA? Prawda Fałsz Dalej

