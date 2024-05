Sól i sodę zostaw w kuchni. Sprzątaczka powiedziała mi, w czym najlepiej prać ręczniki. 1 szklanka dodana do każdego prania sprawi, że ręczniki będą pachnące i mięciutkie

Podlewam tym borówkę co 2 tygodnie. Działa niczym steryd, a latem zbieram pełne kosze owoców. Domowy nawóz do borówki amerykańskiej

Dodaję 1 szklankę do prania i ustawiam program piorący. Dzięki temu moje ręczniki zawsze są czyste i pachnące

Najczęściej podczas prania ręczników sięgałam po sodę oczyszczoną. Soda oczyszczona jest genialnym wybielaczem i dba o materiał. Pranie ręczników w sodzie oczyszczonej sprawia, że materiał przez długi czas pozostaje miękki. Znajoma sprzątaczka zdradziła mi swój patent na pranie ręczników. Sięgam po niego, gdy moje ręczniki wymagają dodatkowego odświeżenia. Mieszam ze sobą ocet i wodę w proporcjach 1:1. Tak przygotowaną mieszankę dodaję do prania. Ocet znany jest ze swoich właściwości bakteriobójczych i czyszczących. Ręczniki po praniu w occie są idealnie doprane i czyściutkie. Ocet jest rewelacyjnym odświeżaczem tkanin.

Jak prać ręczniki? Dzięki temu zawsze będą idealnie czyste i mięciutkie

Pranie ręczników to temat rzeka i jeden z najczęściej wyszukiwanych tematów w internecie. Nic w tym dziwnego bowiem prawidłowe pranie ręczników jest częściej codziennej higieny. Eksperci przekonują, by ręczniki zmieniać raz w tygodniu. Wilgotne środowisko i częsty kontakt ze skórą sprawia, że brudne ręczniki to prawdziwe siedlisko alergenów, bakterii oraz wszelkiego rodzaju drobnoustrojów. Jednak nieumiejętne pranie ręczniki na niewiele się zda. Podczas ich prania warto kierować kilka kilkoma wskazówkami. Przede wszystkim do prania ręczników warto stosować delikatne środki piorące. Unikaj płynów do płukania, które mogą sprawić, że materiał utraci swoją miękkość. Ręczniki pierz w temperaturze około 40-60 stopni i unikaj przeładowywania bębna. Woda i detergent powinny mieć swobodny przepływ pomiędzy materiałem. Nie prasuj ręczników. W ten sposób zgniatasz i spłaszczasz włókna, przez to ręcznik staje się sztywny.

