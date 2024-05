Pożar na Marywilskiej 44. Strażacy weszli do środka i pokazali zdjęcia. Obraz jak z filmu katastroficznego

Pożar centrum handlowego przy ul. Marywilskiej 44. Strażacy pokazali zdjęcia ze środka spalonej hali

Pożar centrum handlowego przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie wstrząsnął całą Polską w niedzielę o poranku. Niemal cała hala spłonęła doszczętnie - poinformowała Państwowa Straż Pożarna. W działania zaangażowanych jest 58 pojazdów i ok. 180 strażaków, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczego (SGRChem).

Strażacy przez kilka godzin nie byli w stanie wejść do płonącej hali z powodu zbyt wysokiej temperatury i ryzyka zawalenia dachu całego kompleksu. Do środka został wprowadzony specjalistyczny robot gaśniczy. Dopiero po kilku godzinach i opanowaniu ognia, strażacy mogli wejść do środka. To, co zobaczyli w środku, może przerażać. Boksy handlowe spłonęły doszczętnie - wszędzie tylko zgliszcza. Zobaczcie zdjęcia udostępnione przez Państwową Straż Pożarną: