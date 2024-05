Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru CH Marywilska. Przesłuchano świadków

„Oni wracają do Wietnamu”. Pożar centrum handlowego zabrał im wszystko. Stracili cały dobytek

Warszawa. Pożar centrum handlowego na Marywilskiej 44. Prokuratura wszczęła śledztwo

Stołeczni strażacy w niedzielę 12 maja nie mieli chwili wytchnienia. W Warszawie doszło do serii pożarów na terenie całego miasta. Najpoważniejszym był ten na Marywilskiej 44 - spłonęło centrum handlowe, a wraz z nim z dymem poszły biznesy tutejszych kupców, głównie obywateli Wietnamu. Wielu zjawiło się na miejscu, po ich policzkach spływały łzy. W lokalach przetrzymywali nie tylko pieniądze, ale również dokumenty. Wstępnie straty wyceniono na co najmniej kilka milionów złotych. Przyczyna pożaru na razie jest nieznana, ale policja i prokuratura intensywnie poszukuje odpowiedzi na pytanie: co wywołało pożar przy Marywilskiej 44?

W poniedziałek 13 maja straż pożarna przekazała informację o dogaszeniu pożaru. Sześć zastępów wciąż pilnuje pogorzeliska przy Marywilskiej, by w razie wystąpienia zadymienia, zgasić ogień w zarodku. Na ten moment wejście na teren jest niemożliwe ze względów bezpieczeństwa. Śledztwo koncentruje się na przesłuchaniu świadków i zabezpieczeniu monitoringu wokół hali:

- Policja od wczoraj prowadzi działania związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia. Rozpoczęliśmy również działania dochodzeniowo-śledcze. Wczoraj przesłuchano pierwszych świadków, strażaków, którzy uczestniczyli w akcji ratowniczej. Dodatkowo zabezpieczono monitoring zewnętrzny. Oczekujemy na zgodę straży pożarnej oraz prokuratury i opinię nadzoru budowlanego, by wejść do obiektu. Na tę chwilę przeprowadzenie oględzin ze względu na zagrożenie dla zdrowia i życia funkcjonariuszy jest niemożliwe - przekazał nam Jacek Wiśniewski z Wydziału Komunikacji Społecznej KSP.