Postawią nową halę obok spalonej? Ostatnie słowo należy do prezydenta

Spalenie kompleksu Marywilska 44 to niewyobrażalna tragedia, która dotknęła tysiące osób. Wszyscy stracili swoje miejsca pracy, jedyne źródło utrzymania swoich rodzin, a niejednokrotnie dorobek całego życia. Spółka zapewniła, że podejmie wszelkie możliwe działania, aby przywrócić funkcjonowanie obiektu jak najszybciej.

− Dzisiaj (14 maja - red.) odbyliśmy pierwsze spotkanie z prezydentem m.st. Warszawy Rafałem Trzaskowski, zastępcą prezydenta Tomaszem Bratkiem i wojewodą mazowieckim Mariuszem Frankowskim. W tym momencie jesteśmy zobowiązani do przygotowania informacji, które później przedstawimy władzom. Dokumenty te będą dotyczyć między innymi tego, ilu kupców jest zainteresowanych kontynuowaniem działalności w tym samym miejscu, ilu ich na to stać − mówi nam Małgorzata Konarska, prezeska spółki Marywilska 44.

Podczas ostatniego spotkania pojawił się pomysł wybudowania tymczasowej hali zaraz obok zgliszczy. − Teren jest dzierżawiony, więc zgodnie z umową, obowiązują nas pewne zakazy i nakazy. Decyzja o budowie może być wydana jedynie przez prezydenta miasta. Wstępnie nie ma nic przeciwko, ale wszystko musimy przygotować oficjalnymi dokumentami − dodaje Konarska. Prezes spółki zapewniła nas również, że hala była ubezpieczona na kwotę, która pozwoli ją odbudować.

Czy zapewnienia spółki pokrywają się z potrzebami kupców? Oficjalnego spotkania z kupcami bowiem jeszcze nie było. − Apelujemy, by proces ustalania przyczyn pożaru przebiegł jak najbardziej sprawnie i w miarę szybko. Dzięki temu będzie wiadomo, jakie dalsze kroki ci kupcy będą musieli poczynić. To wielka prośba z ich strony − usłyszeliśmy od Karola Hoenga, rzecznika prasowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce.

O pomocy mówił również sam wojewoda mazowiecki. – Co do kwestii wsparcia i ewentualnej pomocy, będziemy rozważać możliwości uruchomienia jakiś dodatkowych środków w postaci kryzysowej. Może to być utrudnione ze względu na to, że najemcy są przedsiębiorcami. Nie ma przewidzianej do tego odpowiedniej procedury, co nie znaczy, że nie może się ona pojawić – przekazywał mediom Mariusz Frankowski.

