Te zdjęcia z Marywilskiej przyprawiają o ciarki! Eskpert: "Mogło dojść do podpalenia"

CO WYWOŁAŁO POŻAR?

Pożar w CH Marywilska 44. Czy doszło do podpalenia?

Po pożarze przy Marywilskiej 44 w Warszawie pojawiło się wiele teorii. Co było przyczyną wzniecenia ognia? Czy doszło do podpalenia? Na to pytanie w trakcie wszczętego śledztwa postara się odpowiedzieć policja i prokuratura. W sprawie wypowiedział się dla Onetu Ryszard Grosset, ekspert ds. pożarnictwa.

CO STAŁO SIĘ NA MARYWILSKIEJ 44? Dr Bartoszewicz: To jest ŚWIADOME działanie

Jego zdaniem pożar przy hali przy Marywilskiej 44 miał bardzo nietypowy przebieg.

– Według mojej wiedzy i doświadczenia rozległość pożaru w jego początkowej fazie może świadczyć o tym, że tam było więcej niż jedno źródło ognia. Nie chcę oczywiście niczego przesądzać, bo od tego są sądy i biegli, ale moje doświadczenie podpowiada mi, że mogło dojść do celowego podłożenia ognia – powiedział Grosset. Dodał, że „pożary o tak szybkim i burzliwym przebiegu zdarzają się naprawdę rzadko”. Czytaj dalej.

Wątpliwości budzi też system przeciwpożarowy w CH Marywilska. Zabezpieczenia nie zadziałały tak, jak powinny. Z pewnością nie pomógł fakt, że centrum handlowe było po brzegi wypełnione towarem.

– Z tego, co wiem, w hali częściowo nie zadziałały wydzielenia przeciwpożarowe. W całej hali było około 1400 maleńkich sklepików z towarem upchanym na każdym centymetrze kwadratowym, przypuszczam, że nawet na drodze przeciwpożarowej. To jest niedopuszczalne – mówi ekspert.

Ostateczną opinię o przyczynie lub przyczynach pożaru wydadzą śledczy.