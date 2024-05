O włos od wielkiego pożaru w Warszawie! "Służby znalazły osiem zapalników"

Radio ZET: Miało dojść do kolejnego dużego pożaru w Warszawie. Sprawcy umieścili osiem zapalników w obiekcie wielkopowierzchniowym

Pożar Hali Marywilskiej w Warszawie to dramat dla kupców i szok dla mieszkańców stolicy. A premier Donald Tusk uważa, że w sprawie jest badany wątek... rosyjski. Czy to możliwe, by właśnie Rosjanie podpalali halę targową? Według Tuska mogło tak być. Teraz okazuje się, że prób podpaleń było więcej, choć nie wiadomo, kto dokładnie może za tym stać. Jak ustalili dziennikarze śledczy Radia ZET i radiozet.pl Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca, pożar hali handlowej przy ulicy Marywilskiej mógł być tylko wstępem do kolejnych pożarów w Warszawie. Według tych ustaleń było o włos od kolejnego dramatu. Doszło bowiem do próby podpalenia jeszcze jednego obiektu wielkopowierzchniowego w stolicy.

Grupa sprawców składała się z pięciu osób, trwają poszukiwania trzech, dwie zatrzymano

Niebezpieczna sytuacja według dziennikarzy "Zetki" miała miejsce ponad tydzień temu. Sprawcy usiłowali wywołać wielki pożar, ale nie udało im się to z przyczyn technicznych. W miejscu, które było celem podpalaczy, umiejscowiono osiem zapalników, które miały być aktywowane drogą radiową, ale zadziałały tylko dwa. Służby weszły w posiadanie zapalników, a dzięki nagraniom z monitoringu udało się zidentyfikować sprawców próby podpalenia. 17 maja pierwsza osoba została zatrzymana w podwarszawskich Ząbkach, potem złapano kolejną. Grupa składała się z pięciu osób, trwają poszukiwania trzech pozostałych. Służby specjalne nie komentują tych medialnych doniesień.

