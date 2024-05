CO WYWOŁAŁO POŻAR?

Te zdjęcia z Marywilskiej przyprawiają o ciarki! Eskpert: "Mogło dojść do podpalenia"

"TO NIEDOPUSZCZALNE"

Matura 2024: Szkoła w ogniu! Dramat w dniu matury z języka angielskiego

Informacje o pożarze w Grodzisku Mazowieckim strażacy otrzymali w okolicach godziny 12:30. Miało do niego dojść podczas egzaminu maturalnego. Takie informacje przekazała nam mł. kpt. inż. Katarzyna Urbanowski, rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

− W budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Żwirki i Wigury doszło do pożaru dachu. Ewakuowano uczniów w trakcie egzaminów maturalnych, około 60 osób − powiedziała.

O szczegółach wspomniał również asp. Krzysztof Stefaniak z grodziskiej straży pożarnej. − Chwilę po godzinie 12 dostaliśmy zgłoszenie o pożarze dachu budynku. Na miejsce udało się pięć zastępów. Na miejscu cały czas prowadzimy działania gaśnicze. Na miejsce udał się również starosta grodziski, burmistrz oraz zastępca burmistrza. Nikt nie został poszkodowany − przekazał w rozmowie z „Super Expressem”. Jak dodał, dojazd na miejsce był utrudniony z powodu prac drogowych prowadzonych na drodze.

Matura 2024 z języka angielskiego unieważniona?! CKE zabrała głos

Matury rozpoczęła się o godz. 9 rano. W chwili, gdy w szkole wybuchł ogień, prawdopodobnie zakończyły się już matury pisemne ale wciąż trwały ustne. Egzaminy trzeba było przerwać, a nauczycieli i uczniów pilnie ewakuować.

Czy matura 2024 z języka angielskiego zostanie unieważniona?! Głos w tej sprawie zabrała już Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Do pożaru miało dojść już po zakończeniu pisemnego egzaminu z języka angielskiego. Dr Marcin Smolik, dyrektor CKE zaznaczył jednak, że gdyby okazało się, że jednak w trakcie egzaminu, to maturzyści będą mogli przystąpić do niego ponownie w drugim terminie w czerwcu. Smolik poinformował także, że pozostałe egzaminy w tej sesji maturalnej, zarówno pisemne, jak i ustne maturzyści będą pisać w innej szkole.

Do sprawy odniosło się też Ministerstwo Edukacji narodowej. - Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym pisemnym zakończył się przed wybuchem pożaru. Ustny egzamin maturalny z języka polskiego został przerwany - maturzyści przystąpią do niego w innym terminie, jeszcze w maju - przekazał resort oświaty.

Czytaj również: