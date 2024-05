Znany ksiądz powiedział co myśli o rezydencji Jędraszewskiego. "Może robić to, co chce"

Radni PiS przeciwko swojemu kandydatowi na marszałka. "Rozwiązałbym cały małopolski PiS"

Nie tak miały wyglądać pierwsze obrady nowego sejmiku województwa małopolskiego. O ile wybór przewodniczącego zakończył się w przewidywalny sposób i Jan Tadeusz Duda utrzymał stanowisko, to podczas wyboru marszałka doszło do sensacji. Jedynym kandydatem był zgłoszony przez PiS Łukasz Kmita. Ten klub posiada samodzielną większość w sejmiku, a mimo to jego kandydat nie został wybrany. Przyczyną był rozłam w PiS. Część radnych zagłosowała przeciwko własnemu kandydatowi na marszałka. Którzy? Tego nie sposób ustalić, ponieważ głosowanie było tajne.

Głosując przeciwko Kmicie, radni PiS wyrazili dezaprobatę dla kandydata narzuconego im przez centralę partyjną. Łukasz Kmita nie jest nawet radnym sejmiku, nominację na marszałka dostał jednak w nagrodę za start w wyborach na prezydenta Krakowa. Wielkiego sukcesu nie odniósł, ponieważ nie wszedł do drugiej tury, jednak partia Jarosława Kaczyńskiego chciała nagrodzić go za lojalność i obsadzić na czele zarządu województwa małopolskiego. Z tych planów wyszły nici przez zdradę we własnych szeregach. Co ciekawe, żaden radny PiS nie chce się wprost przyznać do głosowania przeciwko Kmicie. Wiadomo jednak, że osoba byłego wojewody małopolskiego niekoniecznie przypadła do gustu frakcji Prawa i Sprawiedliwości kojarzonej z byłą premier Beatą Szydło. Bliski temu środowisku jest obecny marszałek Witold Kozłowski, który miałby ustąpić ze stanowiska na rzecz Łukasza Kmity.

Tymczasem niektórzy politycy PiS domagają się rozliczeń! Jednym z nich jest były parlamentarzysta Bogdan Pęk. Rzucił on nawet pomysł, żeby centrala Prawa i Sprawiedliwości zlikwidowała małopolskie struktury tej partii!

- To niebywały skandal, na miejscu Jarosława Kaczyńskiego rozwiązałbym cały małopolski PiS - powiedział "GW" radny sejmiku województwa małopolskiego Bogdan Pęk. Poniżej dalsza część artykułu.

Układ sił w sejmiku małopolskim

Wybory samorządowe do sejmiku województwa małopolskiego wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Mandaty zdobyło 21 osób wybranych z list tej partii. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, która dysponuje 12 mandatami. Reprezentację w małopolskim sejmiku posiada również Trzecia Droga, której wyborcy przyznali 6 mandatów.

Łukasz Kmita obecnie jest posłem i nie kandydował do sejmiku. Stanął natomiast do wyborczego wyścigu o prezydenturę Krakowa. W pierwszej turze zdobył 19,79 proc. głosów, co dało mu trzecie miejsce w stawce kandydatów. Jego wynik był zbyt słaby, żeby dostać się do drugiej tury.

