Jak zwalczyć mszyce i mrówki w ogrodzie? Bardzo często szkodniki występują razem. Niektóre gatunki mrówek żywią się spadzią wytwarzaną przez mszyce. Dlatego dbają o nie, chronią przed innymi owadami, a nawet przechowują ich jaja przez zimę. Słodka spadź to dla nich prawdziwy rarytas dlatego też często mówi się, że mrówki „hodują” mszyce. Żeby pozbyć się owadów z ogrodu, najczęściej trzeba odciąć mrówki od pożywienia. Siedliska mszyc, bardzo często są poza zasięgiem naszego wzroku, wysoko na drzewach. Jeśli zauważysz mrówki wędrujące po pniach, możesz owinąć drzew specjalną kleistą taśmą, która zadziała jak pułapka. Przykleją się do niej zarówno mszyce, jak i mszyce.

Zauważyłaś mrówki w okolicach drzewek owocowych? Szybko sięgnij po ten klej. Inaczej mszyce zjedzą wszystko

Innym sposobem na mrówki jest posmarowanie pni klejem entomologicznym. Stworzy on naturalną barierę, uniemożliwiającą wspięcie się owadom. W ten sposób uniemożliwi mrówkom „hodowlę” mszyc. Taki klej jest bezpieczny dla roślin. Nie należy go jednak stosować na uszkodzoną powierzchnię. Nakłada się go pędzlem na pasie kory od 2 do 4 cm. Choć jest przeznaczony do stosowania na zewnątrz, wielu producentów podaje informację, że można go użyć także w pomieszczeniach. To alternatywa dla żółtych opasek i sprawdzi się w trudno dostępnych miejscach. Oprócz kleju warto posadzić w ogrodzie rośliny, które odstraszają owady np. wrotycz pospolity.

Domowy sposób na mszyce. Naturalny preparat z pestki awokado

Pestka awokado może być doskonałym składnikiem domowego preparatu na mszyce i inne szkodniki, które atakują rośliny. W dodatku preparat na bazie wody i tej części awokado, która zazwyczaj wyrzucamy jest tani, skuteczny i bezpieczny dla naszego zdrowia. Żeby przygotować miksturę wystarczą dwa składniki – pestka z awokado i woda. Zanim przystąpimy do działania, dobrze jest wysuszyć pestkę. Czyli zostawiamy ją np. na słonecznym parapecie na 2-3 dni. Następnie ścieramy na tarce o drobnych oczkach. W międzyczasie podgrzewamy w garnku litr wody. Gdy zawrze, dodajemy startą pestkę. Dokładnie mieszamy i zdejmujemy z ognia. Przykrywamy garnek, a następnie odstawiamy na całą noc w chłodne miejsce. Później już tylko odcedzamy i mamy gotowy koncentrat środka owadobójczego. Litr koncentratu rozcieńczamy w pięciu litrach wody.

Kiedy najlepiej zrobić oprysk na mszyce domowym preparatem? Stosowanie domowego preparatu z awokado

Domowy środek owadobójczy z awokado można stosować zarówno do warzyw jak i kwiatów (także doniczkowych). Jeśli chcemy zabezpieczyć rośliny przed mszycami, oprysk robimy raz w tygodniu. Jednak, gdy szkodniki zaatakowały już kwiaty lub warzywa najlepiej będzie spryskiwać je trzy razy w tygodniu.

