Jak pozbyć się mszyc z petunii i surfinii? Arcyskteczny oprysk na mszyce zrobisz z kuchennych odpadków. Naturalny sposób na piękne kwiaty

Jest kilka sposobów na pozbycie się mszyc z surfinii i petunii. Do oprysków można użyć gotowych preparatów ze sklepów ogrodniczych lub szarego mydła w proporcjach 15 g na 1 litr wody. Jednak jednym z najskuteczniejszych preparatów będzie naturalna mikstura z pestki awokado.

Jak pozbyć się mszyc z petunii i surfinii? Arcyskteczny oprysk na mszyce zrobisz z kuchennych odpadków

Pestka awokado może być doskonałym składnikiem domowego preparatu na mszyce i inne szkodniki, które atakują rośliny. W dodatku preparat na bazie wody i tej części awokado, która zazwyczaj wyrzucamy, jest tani, skuteczny i bezpieczny dla naszego zdrowia. Żeby przygotować miksturę, wystarczą dwa składniki – pestka z awokado i woda. Zanim przystąpimy do działania, dobrze jest wysuszyć pestkę. Czyli zostawiamy ją np. na słonecznym parapecie na 2-3 dni. Następnie ścieramy na tarce o drobnych oczkach. W międzyczasie podgrzewamy w garnku litr wody. Gdy zawrze, dodajemy startą pestkę. Dokładnie mieszamy i zdejmujemy z ognia. Przykrywamy garnek, a następnie odstawiamy na całą noc w chłodne miejsce. Później już tylko odcedzamy i mamy gotowy koncentrat środka owadobójczego. Litr koncentratu rozcieńczamy w pięciu litrach wody. Taki domowy środek owadobójczy z awokado można stosować nie tylko do surfinii, ale także do innych kwiatów oraz warzyw. Jeśli chcemy zabezpieczyć rośliny przed mszycami, oprysk robimy raz w tygodniu. Jednak, gdy szkodniki zaatakowały już kwiaty lub warzywa, najlepiej będzie spryskiwać je trzy razy w tygodniu.

Surfinie marnieją. Jaka jest przyczyna?

Odpowiednio pielęgnowane surfinie kwitną przez całe lato. Te popularne kwiaty balkonowe źle znoszą suszę dlatego wiele osób z obawy przed przesuszeniem podlewa surfinie zbyt obficie. To właśnie największy błąd. Przelane kwiaty więdną i przestają kwitnąć. Żeby je uratować, trzeba szybko oczyścić korzenie i przesadzić roślinę do nowej ziemi. Inną przyczyną więdnięcia kwiatów, możne być nadmierne nawożenie. Wtedy ratunkiem także będzie przesadzenie kwiatów do nowego podłoża.

Domowa odzywka do surfinii. Prosty sposób na piękne kwiaty

Surfinie będą pięknie kwitły, jeśli zastosujemy domowe nawozy. Jedną z popularnych odżywek jest mikstura z banana lub skórek od bananów. Innym sposobem jest nawóz z fusów po kawie. Resztki po przygotowaniu małej czarnej wystarczy zalać odstana przegotowaną wodą. Takim naparem podlewamy surfinie co trzy dni. Fusy można także wysuszyć i zmieszać z wierzchnia warstwą ziemi w doniczce. Trzeba też pamiętać o podstawowych zasadach pielęgnacji. Te kwiaty balkonowe mają rozbudowany system korzeniowy, dlatego trzeba im zostawić przestrzeń do rozwoju, dlatego nie wolno ich sadzić zbyt gęsto. Luki pomiędzy łodygami szybko znikną zasłonięte przez nowe pędy. Surfinie dobrze rosną w żyznej i przepuszczalnej glebie. Roślina źle znosi suszę. W upały trzeba ją podlewać dwa razy dziennie – rano i wieczorem. Kwiaty nie przepadają także za zraszaniem. Podczas deszczu warto zabrać doniczki do miejsc osłoniętych od wody. Surfinie dobrze znoszą słońce. Najlepiej rosną, kiedy podłoże jest lekko wilgotne. Trzeba uważać, by ich nie przelać. Przekwitnięte kwiaty warto regularnie usuwać, dzięki temu w miejscu starych, pojawią się nowe. Najłatwiejsze w uprawie są odmiany: Trailing Red — odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne, dlatego świetnie sprawdzi się w przypadku balkonów bez zadaszenia; Lavender Bouquet — dobrze znosi ostre słońce, sprawdzi się na balkonie po stronie południowej.

