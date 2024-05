W takich warunkach mieszka Kierwiński. Jest przytulenie, ale to kuchnia robi wrażenie [ZOBACZ]

Marcin Kierwiński to znany polityk. Jak czytam w jego biografii na stronie MSWiA: - Swoją działalność publiczną rozpoczął od pracy w samorządzie. W wyborach w 2006 r. został wybrany do Rady m.st. Warszawy. W 2010 r. został wicemarszałkiem województwa mazowieckiego. Następnie w wyborach w 2010 r. uzyskał mandat radnego sejmiku mazowieckiego oraz po raz drugi wszedł w skład zarządu województwa w randze wicemarszałka - dowiadujemy się. Jeśli chodzi o wykształcenie Kierwinskiego to ma on bardzo bogate wykształcenie. Dwukrotnie uzyskał tytuł magistra inżyniera na Politechnice Warszawskiej (na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz na Wydziale Inżynierii Produkcji). Ukończył również studia podyplomowe w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”. Pierwszy raz został posłem w 2011 roku i jest w Sejmie do teraz.

Prywatnie Marcin Kierwiński jest mężem Agnieszki Gierzyńskiej-Kierwińskiej, z którą doczekał się trójki dzieci: dwóch córek i synka. Jego żona przez lata działała w samorządzie. Gierzyńska-Kierwińka to absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, podyplomowego studium administracji publicznej oraz wielu kursów i szkoleń z zakresu marketingu politycznego, nowych technologii w edukacji i w biznesie, jak czytamy na stronie srodmiescie.um.warszawa.pl.

Jak mieszka Marcin Kierwiński?

Polityk dzieli się w mediach społecznościowych zdjęciami, które pokazują jego bardziej prywatną stronę i życie rodzinne. Dzięki temu można zobaczyć, jak wgląda mieszkanie Kierwińskiego. Trzeba przyznać, że jego otoczenie jest bardzo przytulne. Są tam tradycyjne meble, kominek, bibeloty dodające uroku i domowego ciepła. Co ciekawe, polityk realizuje się w kuchni! Przestronna i dobrze zaprojektowana przestrzeń kuchenna to zdecydowanie jego królestwo. Zobaczcie sami!

Quiz. Kobiety polityki lat 90. Poznajesz je? Pytanie 1 z 10 Na początku coś prostego. Jak się nazywa kobieta ze zdjęcia? Aleksandra Kwaśniewska Jolanta Kwaśniewska Danuta Wałęsa Dalej