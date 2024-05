Zapytali Olę Kwaśniewską o Agatę Dudę. Stanowcza odpowiedź!

Ola Kwaśniewska miała okazję jako młoda dziewczyna z bliska przyglądać się, jak sprawuje się funkcję prezydenta. Do dziś jej tata, Aleksander Kwaśniewski, przez wielu jest uważany za najlepiej rządzącego krajem. Z kolei jej mama, Jolanta Kwaśniewska, jest symbolem stylu i dobrych manier, ponadto sporo osób docenia ją za działania, jakie podejmowała w roli pierwszej damy.

Nic dziwnego, że ich córka może uchodzić za pewnego rodzaju autorytet w kwestiach związanych z pierwszą parą. W końcu całą swoją młodość spędziła w Pałacu Prezydenckim. Gdy została zapytana o ocenę Agaty Dudy, szybko odpowiedziała.

- Nie, nie. Nie wciągniesz mnie w to - stwierdziła w rozmowie z Pomponikiem.

Zamiast tego Ola Kwaśniewska powiedziała, czego w ogóle oczekiwałaby od osoby pełniącej funkcję pierwszej damy. Szczególny nacisk położyła na kwestię wsparcia Polek, ale też osób słabszych.

- Ja bym oczekiwała, że będzie stawała po stronie kobiet i korzystała ze swojego głosu, niezwykle uprzywilejowanej pozycji, w której się znalazła i będzie głosem kobiet. Będzie stawała w obronie w tych momentach, w których one tego potrzebują. Nie tylko kobiet. Generalnie słabszych. Oczekiwałabym, że kiedy toczą się debaty na temat opiekunów osób niepełnosprawnych, to jest to totalnie miejsce do zajęcia stanowiska przez pierwszą damę. Oczekiwałabym tego typu zaangażowania - oceniła.

Widać, że córka byłej pary prezydenckiej ma bardzo klarowny obraz tego, co powinna robić pierwsza dama. Być może zainspirowała ją do tego postawa Jolanty Kwaśniewskiej, która zasłynęła przede wszystkim z udziału w licznych akcjach charytatywnych.

W naszej galerii zobaczysz Agatę Dudę w wiosennych pastelach, a niżej znajdziesz quiz o Oli Kwaśniewskiej:

QUIZ. Co wiesz o Aleksandrze Kwaśniewskiej? 10/10 tylko dla fanów Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś łatwego. Jakie imiona mają rodzice Aleksandry Kwaśniewskiej? Aleksander i Jolanta Bronisław i Anna Andrzej i Joanna Dalej