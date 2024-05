Jak przyrządzić szparagi? Jeśli kochamy te warzywa, tak jak starożytni Rzymianie, możemy je nawet wysuszyć, by zimą cieszyć się ich smakiem. Od metody przyrządzania suszonych szparagów pochodzi nawet powiedzenie wymyślone przez Cesarza Augusta „Zrób, to zanim ugotują się szparagi", co miało zachęcić do szybkiego działania. Jednak największym przysmakiem były szparagi na gorąco serwowane z roztopionym masłem, solą, pieprzem i kroplą cytronu (najstarsza odmiana owoców cytrusowych, dziś uprawia się go głównie na Sycylii, Korsyce oraz Krecie i dodaje do marmolad i słodyczy). Do Polski szparagi trafiły około XVIII wieku. Jeszcze przed pierwszą wojną światową z uprawy szparagów słynęła Wielkopolska.

Szparagi. Jakie wybrać?

Wiele osób ma problem z tym, jak wybrać szparagi. Podstawowa zasada to świeżość. Sprawdzimy to, pocierając jeden o drugi. Jeśli ćwierkają jak jaskółki, to znaczy, że zostały zebrane niedawno. Ponadto w miejscu wycięcia, pęd nie powinien być suchy ani łykowaty. Końcówka musi być soczysta i zbita. Jeśli chodzi o rodzaje szparagów, na polskim rynku najpopularniejsze są białe o dość wyraźnym smaku, zielone – łagodne, uniwersalne i najprostsze w obróbce, a także najostrzejsze – fioletowe.

Jak przyrządzić szparagi? Proste sposoby na wykwintne dania

Szparagi gotujemy zawsze we wrzącej wodzie z solą, łyżką masła i cukru. Białe potrzebują około 10-13 minut. Zielonym i fioletowym wystarczy około 4 minut. Mo zna je podać z roztopionym masłem i bułką tartą. To najprostsza forma. Białe szparagi doskonale nadają się także do kremowej zupy i tarty z kozim serem. Zielone i fioletowe można przygotować w podobny sposób, mając jedynie na uwadze, że fioletowe są bardziej amotoryczne. Takie szparagi można owinąć szynka parmeńską albo speckiem a później upiec lub grillować. Można także podsmażyć je na patelni i podać na grzance z jajkiem po benedyktyńsku. Można także pokroić je w plasterki i wykorzystać do risotto, makaronu z kremowym sosem lub zapiekanki z serem feta. Sprawdzą się również jako przekąski zapieczone w cieście francuskim. Wystarczy wyciąć kwadraty z ciasta, posmarować je żółtkiem, ułożyć cieńsze łodygi szparagów, posypać parmezanem lub innym serem złączyć brzegi ciasta i zapiec w piekarniku. Zielone szparagi doskonale smakują w azjatyckim wydaniu. Można je pokroić u usmażyć z sosem sojowym, ostrygowym i ostrą papryczką. Do tego dorzucamy sezam oraz świeżą mięte i kolendrę, oraz starte żółtko i mamy gotową kolację. Zielone, surowe szparagi można także dodać do sałatki. Jak widać, możliwości jest wiele, warto eksperymentować.

ZOBACZ TEŻ: Sposób na królewski rosół. Babcia dodawała tych kilka listków zamiast pietruszki. Składnik, dzięki któremu rosół będzie przepyszny

Quiz o kultowych filmach. Podajemy tytuł i imię bohatera. Odgadniesz, kto zagrał tę postać? Trudny test nawet dla kinomaniaków Pytanie 1 z 10 W filmie „Nietykalni” wcielił się w rolę Drissa. Ten aktor to: Omar Sy François Cluzet Cyril Mendy Dalej