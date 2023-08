Mistrzowski sposób na kotlet sachabowy. Będzie będzie smakował jak z najlepszej restauracji

Czasami, kiedy szukamy przepisu na obiad zapominamy o klasyce, a ta sprawdza się zawsze, także w kuchni. Mimo, że niektórym kotlet schabowy kojarzy się z nudnym i niezbyt smacznym obiadem w stołówce, to już ten niedzielny schaboszczak u mamy zasługuje na medal. Bo kotlet schabowy to obok rosołu niekwestionowany król polskiego obiadu. Idealnie chrupiąca panierka, pod którą skrywa się soczyste mięso, do tego ziemniaki oraz kapusta i już pachnie tak, że ślinka cieknie. Choć mogłoby się wydawać, że kotlet schabowy jest na polskich stołach od zawsze, to przepis na jego wykonanie pojawia się w książkach kucharskich dosyć późno. Dopiero 162 lata temu (w 1860 roku) Lucyna Ćwierczakiewiczowa zamieściła recepturę w słynnym poradniku „365 obiadów za 5 złotych”. Radziła podawać je z sosem szalotkowym lub musztardowym – co dziś mogłoby być smaczną alternatywa dla schabowego z kapustą. Popularnego dziś kotleta na próżno też szukać w potrawach serwowanych na szlacheckich stołach – wieprzowina nie cieszyła się dobrą opinią. Jeszcze przez niemal cały XVIII wiek mięso to kojarzono z niższymi warstwami społecznymi, uważano je za pospolite ciężkostrawne i niezdrowe. Popularny schaboszczak prawdopodobnie pierwszy raz został usmażony w Saksonii jednak nie ma na to konkretnych dowodów. Najprawdopodobniej kotlet schabowy to spolszczona wersja sznycla wiedeńskiego czyli cienko zbitego plastra cielęciny, obtoczonego w bułce, a następnie usmażonego w rozpuszczonym smalcu. I właśnie smalec to jeden z sekretów pysznego schabowego, ale nie tylko. Jakie jeszcze zasady stosować, by schabowy smakował obłędnie?

Kotlet schabowy. Zrób tak, a będzie chrupiący na zewnątrz i soczysty w środku

Niezależnie od tego, jaki mamy przepis na kotlet schabowy, najważniejsze jest dobre mięso. Warto sięgnąć po schab ze świni rasy złotnickiej lub puławskiej. Jeśli wykorzystamy schab z kością, kotlet będzie bardziej soczysty. Do smażenia używamy smalcu, a panierowane kotlety kładziemy na dobrze rozgrzany tłuszcz. Jeśli panierka odchodzi od mięsa, to znak, że patelnia nie była wystarczająco rozgrzana. Dokładne i sprawdzone przepisy na kotlety schabowe znajdziesz na beszamel.pl TUTAJ.

