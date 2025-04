W 2 dni przygotujesz domowy nawóz do ogórków. Doświadczeni ogrodnicy tym podlewają ogórki i zbierają duże plony. Nawóz do ogórków

Co zrobić, aby bratki kwitły przez całe lato? Jest jedna zasada. Zastosuj ją, a będziesz dłużej cieszyć się pięknymi kwiatami

To jedyne takie uzdrowisko w Polsce. Zachwycająca architektura oraz przyroda. Oto dlaczego Uzdrowisko Ustroń jest odpowiednie nie tylko dla seniorów

Dodaj to do konewki i raz w tygodniu podlewaj storczyki. Zadziała jak steryd, po którym roślina zacznie potężnie kwitnąć. Domowa odżywka wzmacniająca storczyki

Domowy nawóz do ogórków. W 2 dni będzie gotowy

Do nawożenia ogórków możesz kupić specjalne płynne odżywki w sklepach ogrodniczych lub przygotować nawóz samodzielnie. Doświadczeni ogrodnicy wskazują, że istnieje wiele sposób naturalnego nawożenia ogórków. Bardzo popularne jest podlewania sadzonek mlekiem. Dostarcza ono potrzebne wapno i stymuluje wzrost roślin. Równie popularna i polecana jest odżywka na bazie sody oczyszczonej. Przygotowuje się ją rozcieńczając 1 łyżkę sody oczyszczone w 1 litrze odstanej wody. Całość należy dokładnie wymieszać i aplikować do ogórków raz na dwa tygodnie. Odżywkę z sody oczyszczonej możesz stosować od wczesnej wiosny aż po fazę owocowania. Soda oczyszczona świetnie wspomaga procesy rozwoju roślin. Podnosi zasadowość gleby i ogranicza ryzyko rozwoju chorób grzybowych, w tym mączniaka prawdziwego, który często dziesiątkuje uprawy ogórków.

Innym sposobem nawożenia ogórków są skórki po bananach. To dość popularny, domowy nawóz, który jest uniwersalny. Skórki z bananów dostarczają roślinom potas oraz fosfor. Oba te składniki są niezbędne w procesach wzrostu oraz owocowania. Wpływają nie tylko na kondycję roślin, ale także na plony. Regularne stosowanie tej odżywki sprawi, że ogórki będą bardziej jędrne i soczyste. Aby przygotować domowy nawóz do ogórków potrzebujesz 4 świeże banany. Skórki należy dokładnie pokroić i zalać 2 litrami ciepłej wody. Po 2 dniach należy wszystko odcedzić i podlewać ogórki wcześniej rozcieńczając roztwór w wodzie w proporcjach 1:10.

Jak pielęgnować ogórki, by obficie owocowały?

Ogórki najlepiej rosną w glebie o zasadowym bądź lekko kwaśnym odczynie. Ogrodnicy wskazują, że najlepsza będzie ziemia o pH 6,0-7,0. Do ich nawożenia można wykorzystywać nawozy naturalne lub mineralne. Bardzo ważne jest regularne usuwanie chwastów. Dzięki temu ogórki nie będą musiał konkurować o wodę i substancje odżywcze z innymi roślinami. Ogórki najlepiej podlewać rano lub wieczorem, gdy słońce jest mniej intensywne. Należy unikać oblewania liści wodą. Powinna być ona aplikowana bezpośrednio na glebę. Ogórki najlepiej rośną na stanowiskach dobrze naświetlonych ale z rozproszonymi promieniami słonecznymi. Powinny być one osłonięte od wiatru, który szkodzi uprawom i przyczynia się do szybszego wysychania gleby.