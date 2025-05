Zrób z hortensją ogrodową i sadzonkami pomidorów przed 15 maja! Genialny i szybki sposób na zabezpiecznie roślin na zimną Zośkę. Nie musisz nic kupować, by rośliny były bezpieczne

Kup na straganie i przygotuj nawóz do rododendronów. Po tej odżywcze krzewy obsypią kwiatami niczy cinkciarz dolarami. Domowy nawóz do rododendronów

Jak zabezpieczyć rośliny na zimną Zośkę? Sposób za grosze uratuje sadzonki

Wczesna wiosna to dość trudny czas w ogrodnictwie. Z jednej strony to właśnie teraz należy sadzić rośliny, aby kwitły i owocowały przed końcem sezonu. To również czas nawożenia i początek sezonu wegetacyjnego. Z drugiej jednak strony, pogoda w Polsce bywa kapryśna i nawet po ciepłych tygodniach mogą przyjść przymrozki, które zrujnują uprawy. W Polsce za datę graniczną uznaje się 15 maja, czyli zimną Zośkę lub zimnych ogrodników (od 12 do 14 maja). Jest to czas, kiedy często pogoda się załamuje i przychodzi znaczące ochłodzenie. Po tym terminie wiosna wraca i nawrotu zimy należą do rzadkości. Wielu ogrodników wysiew i sadzenie zaczyna właśnie po tym terminie. Zdarza się, że pogoda krzyżuje plany i trzeba ponownie przykrywać rośliny.

Odkrywanie roślin po zimie zaczyna się już w kwietniu. To wtedy można zdejmować zimowe okrycia i rozpocząć nawożenie roślin. Trzeba jednak stale monitorować prognozy i sprawdzać, czy nie będzie nocnych przymrozków. Mogą one skutecznie zniszczyć rośliny nawet w 1 noc. Maj 2025 przyniósł spore ochłodzenie, a prognozy wskazują, że ciepłe dni przyjdę dopiero za 2 tygodnie. W wielu miejscach Polski temperatura oscyluje wokół zera stopni. Jeżeli masz w ogrodzie delikatne rośliny to zastanów się nad ich przykryciem

Jakie rośliny warto przykryć na zimną Zośkę?

pomidory,

truskawki,

maliny,

jeżyny,

młode krzewy hortensji ogrodowej,

młode tuje,

borówkę amerykańską,

paprykę.

Do zabezpieczenia roślin przed przymrozkami możesz wykorzystać zimowe okrycia. W ogrodnictwie w tym celu najczęściej wykorzystuje się agrowłókninę. Chroni ona przed mrozem oraz wiatrem, a jednocześnie przepuszcza wodę oraz promienie słoneczne. Na zimną Zośkę możesz także wykorzystać zwykłą słomą lub igliwiem. To najbardziej naturalny i ekologiczny sposób okrywania roślin. Na balkonach możesz wykorzystać także folię bąbelkową. Nie nadaje się ona do bezpośredniego okrywania roślin ponieważ ogranicza dostęp do powietrza i sprzyja rozwojowi grzybów, ale możesz z jej pomocą przygotować ochronne parawany wokół roślin. W ten sposób sadzonki na balkonie będą okryte przed wiatrem. Rośliny balkonowe najczęściej nie marzną od gruntu, ale niska temperatura możesz także im zaszkodzić. W wyjątkowych przypadkach warto zastanowić się nad przeniesieniem roślin do domu.