Kiedy przesadzić piwonie? Termin, w którym najlepiej przeprowadzić ten ryzykowny zabieg. Przesądni ogrodnicy mają jedną datę

Piwonie nazywane także peoniami to piękne i długowieczne rośliny, ale przesadzanie ich może być nieco ryzykowne. Najlepiej robić to tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne, np. gdy roślina rośnie w złym miejscu, jest zbyt gęsta lub słabo kwitnie. Natomiast najlepszym momentem na wzbogacenie rabaty tymi kwiatami jest czas od drogiej połowy sierpnia do początku września. Podobnie jest z przesadzaniem piwonii.

Kiedy przesadzić piwonie?

Jeśli zastanawiamy się, kiedy przesadzić piwonie to wskazówką będzie ich słabszy wzrost i brak kwitnienia. Trzeba jednak pamiętać, że peonie źle znoszą zmiany. Bywa, że po przesadzeniu nie kwitną nawet przez 2 sezony. Dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość i dać piwoniom czas na regenerację. Jeśli chodzi o przeprowadzenie zabiegu, to tutaj obowiązują takie same zasady, jak przy sadzeniu. Piwonie przesadzamy oraz sadzimy w drugiej połowie sierpnia lub na początku września. Jeśli zrobimy to później, musimy liczyć się z tym, że późniejsze może być także kwitnienie w przyszłym roku. Ważne jednak by umieścić bulwy w ziemi na długo przed przymrozkami. Rośliny muszą się dobrze ukorzenić, żeby wzmocnić się, zanim chwyci mróz. Według bardziej przesądnych ogrodników piwonie muszą być posadzone 1 września, dzięki temu będą obficie kwitły. Gdy data nie zostanie zachowana, istnieje ryzyko, że na kwiaty trzeba będzie czekać kilka lat. Tyle, jeśli chodzi o przesądy. Nie wolno jednak zapominać o tym, że w gorące dni, peonie sadzimy wieczorem.

Sadzenie piwonii wiosną. O tym trzeba pamiętać

Mimo że optymalny termin sadzeni piwonii to koniec sierpnia i początek września, to taki zabieg możemy przeprowadzić także wiosną. Jeśli kupimy bulwy z korzeniami, można je posadzić w kwietniu. Jednak nie należy przesadzać peoni w tym czasie. Możemy uszkodzić system korzeniowy, co niekorzystnie wpłynie na jej kondycję przyjęcie się i wzrost.

Jak przesadzać piwonie?

Wybierz słoneczne lub lekko zacienione miejsce z żyzną, przepuszczalną glebą o odczynie pH 6-7. Piwonie nie lubią gleb zbyt kwaśnych ani zbyt zasadowych. Przygotuj dołek o średnicy i głębokości około 50 cm. Ostrożnie wykop piwonię, starając się nie uszkodzić korzeni. Najlepiej użyć do tego wideł, a nie łopaty. Oczyść korzenie z nadmiaru ziemi. Jeśli piwonia jest bardzo duża i gęsta, możesz ją podzielić na mniejsze części. Użyj ostrego noża lub sekatora, aby oddzielić poszczególne pędy, upewniając się, że każda część ma co najmniej 3-5 pąków. Umieść piwonię w dołku tak, aby pąki znajdowały się około 3-5 cm pod powierzchnią ziemi. Zbyt głębokie posadzenie może spowodować, że piwonia nie będzie kwitła. Zasyp dołek ziemią, delikatnie ugniatając. Obficie podlej przesadzoną piwonię. Możesz również dodać do wody nawóz fosforowo-potasowy, który pomoże roślinie w ukorzenieniu się.

