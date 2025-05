Wygryzają liście i niszczą rododendrony. Groźne opuchlaki można jednak pokonać. Proste sposoby na pozbycie się opuchlaków

Opuchlaki to jedne z najbardziej uciążliwych szkodników w naszych ogrodach. Choć niewielkie, potrafią wyrządzić ogromne szkody, szczególnie upodobały sobie rododendrony, azalie, truskawki, winorośle, a także wiele innych roślin ozdobnych i użytkowych. Rozpoznanie ich obecności i szybka reakcja to klucz do uratowania naszych zielonych skarbów.

Jak rozpoznać opuchlaki?

Jak pisaliśmy wyżej, opuchlaki atakują dwutorowo. Larwy żerują na korzeniach, chrząszcze pożerają liście. Jednak dorosłe osobniki są aktywne jedynie nocą. A ponieważ podobne dziury mogą wygryzać m.in. ślimaki watro zajrzeć pod spód liści. Jeśli potrząśniemy gałązkami, a chrząszcze spadną na ziemię mam konkretny dowód. Z kolei rośliny zaatakowane przez larwy obsychają i marnieją w oczach, aż w końcu obumierają. Larwy opuchlaków podobnie jak ich jaja są żółtawobiałe. Wgryzają się w skórkę korzeni oraz podstawę pnia. Opuchlaki w ogrodach pojawiają się od maja i żerują aż do jesieni. Zahibernowane larwy mogą przetrwać zimę. Natomiast jeśli chrząszcze zaatakują nasze rośliny w domu, mogą być aktywne przez cały rok.

Zwalczanie opuchlaków. Czego nie lubią opuchlaki?

Opuchlaki atakują różne rośliny ogrodowe, ale najczęściej te o grubych, mięsistych liściach. Dlatego charakterystyczne dziury w liściach można zaobserwować na azaliach, rododendronach, ale i truskawkach czy doniczkowych pelargoniach. Zwalczanie opuchlaków nie jest łatwe jednak nie niemożliwe. Owady licznie się rozmnażają. Z wielu jaj złożonych przez samicę wykluwają się larwy gotowe do wgryzania się w korzenie roślin. Jeżeli na liściach zauważymy jedynie pojedyncze osobniki, a uszkodzenia będą niewielkie, możemy pozbyć się chrząszczy poprzez odławianie. Żeby to zrobić, najprościej będzie ustawić wokół zaatakowanej rośliny deski, które za dnia posłużą szkodnikowi za kryjówkę. Dzięki temu szybko wyłapiemy owady i nie obciążymy kwiatów. Jednak jeśli chrząszczy jest więcej lub na naszych kwiatach żerują larwy opuchlaków, nie obejdzie się bez oprysków. W sklepach ogrodniczych dostępne są specjalne preparaty, nie tylko chemiczne, ale i naturalne, które pomogą pozbyć się szkodników. Ważne, by stosować je zgodnie z zaleceniami producenta. Larwy opuchlaków można zwalczać także nicieniami. Biologiczne preparaty zawierające gatunki nieszkodliwe dla roślin, ale zabójcze dla opuchlaków można kupić w sklepach ogrodniczych. Najlepiej zastosować je w kwietniu i/ lub w maju albo sierpniu i/lub we wrześniu. Żeby uchronić się przed opuchlakami, dobrze jest także posiać w ogrodzie wrotycz pospolity. Ta roślina skutecznie odstraszy także inne szkodniki m.in. mrówki czy mączliki. Dodatkowo odpędzi komary.

