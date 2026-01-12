Przyklej do butów, a przestaną się ślizgać, nawet przy -10 stopniach. Idealny sposób na gołoledź i zamarzające chodniki. Co zrobić, by buty się nie ślizgały?

Padający śnieg i biała pokrywa na chodnikach i jezdniach wygląda przepięknie. Taka pogoda jest jednak bardzo zdradliwa. Podstawą zimowego szaleństwa na zewnątrz jest odpowiedni ubiór. Kluczowe są buty, które powinny być antypoślizgowe. Nie wszystkie buty jednak mają odpowiednie podeszwy, a w chodzenie w nich po oblodzonych chodnikach może być niebezpieczne. W ten sposób poprawisz przyczepność swoich butów. Nie będą się ślizgały nawet przy siarczystych mrozach.

  • Śliskie chodniki to zagrożenie, szczególnie przy temperaturach około zera stopni, a nieodpowiednie obuwie zwiększa ryzyko upadku.
  • Istnieją proste domowe triki, by zwiększyć przyczepność butów, nawet tych z gładką podeszwą.
  • Dowiedz się, jak za pomocą plastrów lub lakieru do włosów sprawić, by Twoje buty przestały się ślizgać na lodzie!

Przyklej to do butów, a przestaną się ślizgać. Sposób na oblodzone chodniki i gołoledź

Oblodzone, często nieodśnieżone, chodniki zamieniają się w niebezpieczną pułapkę. Według słów ekspertów, najtrudniejsze warunki wcale nie panują, gdy mrozy sięgają kilkunastu stopni. Siarczysty mróz wysusza i wymraża wilgoć. O wiele bardziej niebezpieczna jest pogoda oscylująca wokół zera stopni i padający śnieg z deszczem. Topniejąca i zamarzająca woda zamienia się w śliską pułapkę. W taką pogodę łatwo o wypadek. Kluczem do bezpieczeństwa na chodnikach jest dobre obuwie. To właśnie buty stanowią podstawę zimowej mody. Zimą powinniśmy wybierać nieprzemakające obuwie z grubą podeszwą wyposażoną w trapery. Taka powierzchnia nie ślizga się na zamarzającym śniegu i dodaje stabilności podczas chodzenia. Niestety, nie wszystkie buty na zimę wyposażone są w odpowiednie podeszwy. Kozaki, botki, a nawet niektóre śniegowce mają często gładkie podeszwy. W takiej sytuacji przydadzą się domowe sposoby na antypoślizgowe podeszwy. 

Każda kobieta wie, że w torebce zawsze warto mieć plasterki z opatrunkiem. Latem i wiosną sprawdzają się one na otarcia, a zimą mogą stanowić receptę na śliskie buty. Wystarczy, że do podeszwy przykleisz na krzyż 2 plastry z opatrunkiem. Pamiętaj, aby podeszwa była czysta i sucha. W innym przypadku plastry nie będą chciały się dobrze kleić. Matowa powierzchnia plastrów z opatrunkiem zwiększy tarcie, dzięki czemu podeszwy będą się mniej ślizgały. Innym sposobem na śliskie buty jest zwykły lakier do włosów. Wystarczy, że przed wyjściem z domu dokładnie spryskasz podeszwy lakierem do włosów i odczekasz aż wyschnie. Lakier do włosów sprawi, że na podeszwach będzie niewidzialna warstwa ochronna, która zwiększy przyczepność butów

Zarówno sposób z plastrami z opatrunkiem, jak i z lakierem do włosów skutecznie poprawia przyczepność butów. Warto jednak pamiętać, że są to sposoby, które trzeba powtarzać przed każdym wyjściem na świeże powietrze. 

