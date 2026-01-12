Przyklej do butów, a przestaną się ślizgać, nawet przy -10 stopniach. Idealny sposób na gołoledź i zamarzające chodniki. Co zrobić, by buty się nie ślizgały?

Śliskie chodniki to zagrożenie, szczególnie przy temperaturach około zera stopni, a nieodpowiednie obuwie zwiększa ryzyko upadku.

Istnieją proste domowe triki, by zwiększyć przyczepność butów, nawet tych z gładką podeszwą.

Dowiedz się, jak za pomocą plastrów lub lakieru do włosów sprawić, by Twoje buty przestały się ślizgać na lodzie!

Przyklej to do butów, a przestaną się ślizgać. Sposób na oblodzone chodniki i gołoledź

Oblodzone, często nieodśnieżone, chodniki zamieniają się w niebezpieczną pułapkę. Według słów ekspertów, najtrudniejsze warunki wcale nie panują, gdy mrozy sięgają kilkunastu stopni. Siarczysty mróz wysusza i wymraża wilgoć. O wiele bardziej niebezpieczna jest pogoda oscylująca wokół zera stopni i padający śnieg z deszczem. Topniejąca i zamarzająca woda zamienia się w śliską pułapkę. W taką pogodę łatwo o wypadek. Kluczem do bezpieczeństwa na chodnikach jest dobre obuwie. To właśnie buty stanowią podstawę zimowej mody. Zimą powinniśmy wybierać nieprzemakające obuwie z grubą podeszwą wyposażoną w trapery. Taka powierzchnia nie ślizga się na zamarzającym śniegu i dodaje stabilności podczas chodzenia. Niestety, nie wszystkie buty na zimę wyposażone są w odpowiednie podeszwy. Kozaki, botki, a nawet niektóre śniegowce mają często gładkie podeszwy. W takiej sytuacji przydadzą się domowe sposoby na antypoślizgowe podeszwy.

Każda kobieta wie, że w torebce zawsze warto mieć plasterki z opatrunkiem. Latem i wiosną sprawdzają się one na otarcia, a zimą mogą stanowić receptę na śliskie buty. Wystarczy, że do podeszwy przykleisz na krzyż 2 plastry z opatrunkiem. Pamiętaj, aby podeszwa była czysta i sucha. W innym przypadku plastry nie będą chciały się dobrze kleić. Matowa powierzchnia plastrów z opatrunkiem zwiększy tarcie, dzięki czemu podeszwy będą się mniej ślizgały. Innym sposobem na śliskie buty jest zwykły lakier do włosów. Wystarczy, że przed wyjściem z domu dokładnie spryskasz podeszwy lakierem do włosów i odczekasz aż wyschnie. Lakier do włosów sprawi, że na podeszwach będzie niewidzialna warstwa ochronna, która zwiększy przyczepność butów.

Zarówno sposób z plastrami z opatrunkiem, jak i z lakierem do włosów skutecznie poprawia przyczepność butów. Warto jednak pamiętać, że są to sposoby, które trzeba powtarzać przed każdym wyjściem na świeże powietrze.