Spryskaj podeszwy butów zimowych przed wyjściem z domu, a nie będą się ślizgać nawet na oblodzonych chodnikach. Zyskają znakomitą przyczepność. Sposób na ślizgające się buty

Spryskaj podeszwy butów zimowych przed wyjściem z domu, a nie będą się ślizgać

Choć mroźna i śnieżna zima to piękny czas, to może dać niektórym mocno popalić. Grube ubrania, płaszcze, czapki uniemożliwiają swobodne ruchy. A jeśli do tego dodamy buty, które ślizgają się jak oszalałe nawet na niewielkim śniegu, to czujemy, że mamy na sobie kreację jak z koszmaru. Prawda jest taka, że chyba większość kobiet ma w swojej szafie piękne buty zimowe, które w rzeczywistości kompletnie nie nadają się na oblodzone chodniki. Eleganckie szpilki, czy obcasy, sztyblety, czy nawet kozaki nie zawsze są wyposażone w odpowiednią antypoślizgową podeszwę, przez co kompletnie nie nadają się do chodzenia po oblodzonych czy zasypanych śniegiem nawierzchniach. Przecież w takim obuwiu o wiele łatwiej stracić równowagę i zaliczyć upadek niż dojść do celu. Co zatem możemy zrobić, aby nasze buty zima się nie ślizgały? Pomocny może być ten jeden domowy sposób na śliskie obuwie. Spryskaj tym podeszwy butów zimowych i gotowe.

Sposób na ślizgające się buty zimowe. Zyskają przyczepność nawet na oblodzonym chodniku

Wystarczy, że sięgniesz po zwykły lakier do włosów i spryskasz nim podeszwy swoich butów tuż przed wyjściem z domu. Lakier znakomicie zwiększa przyczepność podeszew, dzięki czemu będziesz mogła iść stabilnie nawet przez mocno oblodzony chodnik. Jednak tu warto pamiętać, że takie rozwiązanie jest tymczasowe i przed każdym wyjściem na zewnątrz należy go powtórzyć.

Domowe sposoby na śliskie obuwie zimą

Istnieje kilka innych sposobów na ślizgające się buty, dzięki którym Twoje ukochane buty będą nie tylko eleganckie, ale też praktyczne w czasie zimy. Jeden z nich polega na zarysowaniu podeszwy papierem ściernym. Ten prosty trik na śliskie podeszwy z pewnością poprawi przyczepność buta. Kolejnym sposobem godnym polecenia jest zaniesienie butów do szewca, który podklei podeszwy gumowymi flekami z traktorkiem. Z kolei jeśli chcesz poprawić przyczepność buta w domu, to wykorzystaj silikon. Namaluj nim na podeszwie zygzaki i poczekaj aż klej wyschnie. Silikonowe wypustki stworzą imitację traktorków, które ochronią Cię przed upadkiem na śniegu.

