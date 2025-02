Włóż kilka zarien do butów i ciesz się zapachem. Twoje buty będą bosko pachniały przez cały dzień. Działa też na pościel. Sposób na perfumowanie obuwia

Wkładam kilka ziaren do szafki z butami. Unosi się z niej piękny zapach, a obuwie jest odświeżone

Stęchlizna w butach? Jest na to sposób. Buty często mają kontakt z wilgocią i potem. Nieodpowiednio pielęgnowane mogą zacząć śmierdzieć. W takim przypadku warto zadbać o ich prawidłową konserwację. Zawsze zanim wstawisz buty do szafki zadbaj, by dobrze wyschły. Nie stawiaj butów pod kaloryferem, to może jedynie je zniszczyć. Jeżeli jest to możliwe to upierz buty w pralce. Klasyczne, materiałowe trampki można bez problemu prać w pralce. Do szafki z butami warto również włożyć naturalny pochłaniacz wilgoci. W ten sposób unikniesz nieprzyjemnego zapachu stęchlizny w szafce. W mojej szafce z butami zawsze można znaleźć mieszankę ziaren kawy, liści laurowych i mięty. Takie połączenie niweluje wilgoć i brzydkie zapachy. Kawa doskonale absorbuje wilgoć i odświeża buty. Liście laurowe oraz mięta sprawią, że obuwie ładnie pachnie. Zamiast kawy możesz także użyć sody oczyszczonej.

Na brzydkie zapachy i wilgoć w butach świetnie sprawdzi się mąka ziemniaczana. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ma ona zastosowanie nie tylko w kuchni. Mąka ziemniaczana rewelacyjnie usuwa brzydkie zapachy, a tamże niweluje wilgoć. Wsyp po kilka łyżeczek mąki ziemniaczanej do każdego buta i zostaw je tak na całą noc. Rano wysyp mąkę. Buty będą wyraźnie odświeżone, a po zapachu potu nie będzie śladu. Pamiętaj jednak, by nie stosować tego sposobu na bardzo mokre buty w środku. W takim przypadku mąka zacznie się zbrylać i nie zadziała.

Jak się pozbyć wilgoci z butów? Zawsze wieczorem wkładam do butów to

Wilgoć to prawdziwy wróg obuwia. Zawsze należy dokładnie wysuszyć buty. Aby uniknąć tego problemu możesz zastosować sprytny trik na mokre buty. Za każdym razem, gdy wrócisz do domu włóż do każdego buta torebkę herbaty. Genialnie absorbuje ona wodę i odświeża obuwie. Rano Twoje buty będą idealnie dosuszone i odświeżone.

Autor: