Ustaw grzejnik w ten sposób, a będziesz mieć ciepło i zaoszczędzisz na ogrzewaniu. Specjalista wskazuje: nastaw pokrętło na tę wartość

Odpowiednie ustawienie grzejników jest bardzo ważne. Jeżeli są one za mocno skręcone to mieszkanie szybko się wychładza. Z kolei za wysoka temperatura sprawia, że powietrze w pomieszczeniach robi się bardzo suche. To niekorzystanie wpływa na nasz układ oddechowy i skórę. Również wiele roślin marnieje w za bardzo suchym powietrzu. Mieszkańcy bloków często skręcają grzejniki. Ciepło z innych mieszkań skutecznie ich ogrzewa, a w ten sposób oszczędzają na rachunkach. Okazuje się jednak, że eksperci wskazują, że grzejnik najlepiej ustawiać na konkretnej wartości. W ten sposób w domu będzie odpowiednio ciepło, a kaloryfer nie obciąży dodatkowo kosztami za ogrzewania.

Jak podaje onet.pl każda wartość na grzejniku oznacza konkretną temperaturę. Nawet pokrętło ustawione na poziomi "0". Nie oznacza całkowitego wyłączenia grzejnika. Najczęściej wartość "0" to około 6 st. C. Jest ona ustawiona automatycznie i ma zapobiegać zamarzaniu kaloryferów. Wynika z tego, że nawet całkowite "wyłączenie" grzejników nie sprawi, że będą one maksymalne zimnie i nie będą w żadnym stopniu pracować.

Co oznaczają wartości termostatu na grzejniku?

"1" oznacza 12-13 st. C - tę temperaturą najlepiej ustawić w pomieszczeniach, z których na co dzień się nie korzysta.

"2" oznacza 15-16 st. C - według ekspertów to najlepsza temperatura do snu. Najlepiej ją zatem ustawić w sypialni.

"3" oznacza 18-20 st. C - to właśnie ta ustawienie jest najczęściej rekomendowane przez ekspertów. Powinno być wybierane do najczęściej użytkowanych pomieszczeń, jak salon oraz pokój dziecka.

"4" oznacza 22-24 st. C - ta temperatura zalecana jest do łazienki. To właśnie tam najczęściej jest najzimniej w całym mieszkaniu.

