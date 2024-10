Włoski szewc pokazał mi, jak zadbać jesienią o buty. Za 50 gr kupuję w sklepie to, podgrzewam i wcieram w cholewkę buta. Są odporne na wilgoć i błyszczące przez długie tygodnie

Ambitny quiz geograficzny dla urodzonych podróżników. Czy dopasujesz miasto do państwa? 10/10 to ogromny sukces

Wlewam to do wody i spryskuję blaty kuchenne. Bez szorowania i bez wysiłku domywam tłuszcz i inne zabrudzenia po gotowaniu. Czyszczenie blatów kuchennych

Podgrzej w garnuszku i wetrzyj w buty. Włoski sposób na impregnację butów

Jesień to pora roku, w której szczególnie należy zadbać o buty. Impregnacja i czyszczenie butów pomagają zapobiegać ich zniszczeniom oraz sprawią, że obuwie jest bardziej odporne na wilgoć. Skórzane buty wymagają impregnacji, tylko w ten sposób posłużą nam przez długie lata. Nie zawsze jednak mamy pod ręką specjalistyczną pastę. Okazuje się, że w takiej sytuacji możemy poratować się domowymi sposobami. Znajomy szewc z Włoch pokazał mi świetny sposób na domową impregnację obuwia. W niczym nie ustępuję ono kupnym pastom. Buty są lśniące i odporne na wilgoć. Wystarczy, że w markecie kupisz białą świecę. Ważne, by nie miała ona żadnych dodatków. Świecie z brokatem, kwiatkami lub innymi ozdobami się nie sprawdzą. W garnuszku na niewielkim ogniu roztop świecę. Tak przygotowany wosk możesz w niewielkiej ilość wetrzeć w buty. Warstwa wosku powinna być cienka i równomiernie rozprowadzona. W podobny sposób zadziała apteczna wazelina. Dobrze natłuści ona cholewkę i stworzy warstwę ochronną buta.

Jak dbać jesienią o buty?

Prawie każdy zdaje sobie sprawę, że buty wymają odpowiedniej pielęgnacji. Skórzane obuwie powinno być impregnowane i przecierane. W ten sposób buty będą jak nowe przez długi czas. Impregnacja pomaga nie tylko zabezpieczyć buty przed działaniem warunków atmosferycznych, ale również przed drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Ważną kwestią jest suszenia obuwia. Wiele osób po powrocie do domu stawia buty pod grzejnikiem. To ogromny błąd. Tak suszone buty mogą się zniszczyć, skóra stanie się krucha i zacznie pękać. Do suszenia butów możesz wykorzystać torebki herbaty. Do każdego buta włóż jedną torebkę herbaty i zostaw na całą noc. Herbata wyciągnie wilgoć i brzydkie zapachy.

Quiz. Jakie perfumy najlepiej do Ciebie pasują? Pytanie 1 z 8 Twoje wymarzone wakacje to: relaks nad wodą blisko lasu wielka przygoda na egzotycznej wyspie zwiedzanie bazarów i straganów w Marakeszu romantyczny wypad do Rzymu Dalej