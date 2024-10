Wsypuję do pralki 2 łyżki tego proszku i nastawiam pranie białych ubrań. Nie potrzebuję octu, a ubrania są bialutkie i pachnące. Pranie ubrań

Ambitny quiz geograficzny dla urodzonych podróżników. Czy dopasujesz miasto do państwa? 10/10 to ogromny sukces

Jak prać białe ubrania?

Pranie białych ubrań to wyzwanie. Nieodpowiednie detergenty i temperatura mogą sprawić, że białe ubrania zaczną szarzeć i tracić swój oryginalny kolor. Dopieranie zabrudzeń z białych ubrań nie jest najłatwiejsze. Plamy z potu, kremów czy odciski po brudnych palcach wcale nie usuwają się tak łatwo. Eksperci wskazują, że białe tkaniny należy prać osobno. W ten sposób masz pewność, że nic nie zafarbuje, a ubrania nie stracą swojego koloru. Temperaturę prania dobierz do zaleceń producenta z metek. Unikaj jednak prania w bardzo wysokich temperaturach. Obecnie detergenty piorące radzą sobie nawet już w 30 stopniach Celsjusza. Wybieraj delikatne proszki lub płyny do prania dedykowane do białych ubrań. W innych przypadku mogą one zostawić nalot na białych tkaninach.

Zawsze sypię 2 łyżki tego proszku do prania białych ubrań. Działa lepiej niż ocet

Do prania białych rzeczy często rekomenduje się stosowanie octu. Sprawdzi się w przypadku prania białych ręczników i pościeli. Do prania białych ubrań lepiej jest sięgnąć po sodą oczyszczoną. Ma ona delikatnie wybielające właściwości dzięki czemu świetnie zadba o tkaniny i sprawi, że przez długi czas będą one śnieżnobiałe. Soda oczyszczona słynie ze swoich czyszczących i przeciwbakteryjnych właściwości. Dodawana bezpośrednio do prania dba o tkaniny i świetnie radzi sobie z trudnymi zabrudzeniami. Aby wykorzystać sodę oczyszczoną do prania wystarczy każdorazowo wsypać 2 łyżki stołowe proszku do bębna pralki. Soda oczyszczona jest bezpieczna dla gumowych elementów pralki. W przeciwieństwie do octu jest także bezzapachowa.

Mocno zabrudzone i poszarzałe ubrania możesz namaczać w sodzie oczyszczonej. Do miski wlej 4 litry delikatnie ciepłej wody i wsyp 2 opakowania sody oczyszczonej. W tak przygotowanym roztworze namaczaj ubrania przez co najmniej godzinę. Po tym czasie przełóż je do pralki i upierz jak zawsze.

