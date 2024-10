Ukryta funkcja pralki. To przez to wyjmujesz niedoprane ubrania z bębna. Wystarczy jedna zmiana. Pranie w pralce

Sypię garściami do na dywan, a potem wcieram. Po 30 minutach dywan jest jak nowy. Sprawdź ten sposób na pranie dywanu na sucho zanim oddasz go do profesjonalistów

Ukryta funkcja pralki. To przez to wyjmujesz niedoprane ubrania z bębna

Pranie ubrań w pralce zdecydowanie ułatwia życie. Wystarczy odpowiednie posegregować brudne rzeczy, wrzucić je do bębna, dodać detergent i ustawić program prania. Resztę roboty wykona za nas pralka. Jednak bywa, że czasami po zakończonym cyklu i tak wyjmujemy niedoprane rzeczy. Czym może być to spowodowane? Oczywiście przyczyn może być wiele - od awarii urządzenia, źle dobranego proszku czy płynu, po przeładowanie bębna. Jest jeszcze jedna rzecz, którą należy sprawdzić w takiej sytuacji, zanim wezwiemy serwisanta. Chodzi o ustawienia szuflady na proszek. Sprawdź, czy masz dobrze ustawioną klapkę w szufladzie na detergenty. Otóż większość pralek posiada taką ukrytą funkcję, o której nie słyszała większość z nas. Niewielka klapka w szufladzie powinna być opuszczona, gdy do dozownika wlewamy płyn do prania, natomiast unosimy ją w sytuacji, kiedy wsypujemy do niego proszek. To właśnie ona i jej prawidłowe ustawienie w dużej mierze odpowiadają za jakość prania.

Pralka nie dopiera ubrań. Co zrobić?

Jeśli już wiesz, jak ustawiać szufladę na detergenty, a mimo to wciąż wyjmujesz z bębna niedoprane rzeczy, to zastanów się, czy przypadkiem nie przeładowujesz bębna. - Przeciążenie prowadzi do nieefektywnego prania, konieczności wykonywania dodatkowych cykli prania i zużywania większej ilości energii - tłumaczyła jakiś czas temu Niki English, starsza dyrektorka ds. projektowania i rozwoju biznesu w AJG Fashion Consulting, cytowana przez "Daily Star". Kolejną ważną kwestią jest czyszczenie pralki, gdyż czysta pralka to czyste pranie. Jak zatem wyczyścić pralkę?

Czyszczenie pralki domowymi sposobami

Czyszczenie pralki jest bardzo ważne w zapobieganiu rozwojowi pleśni w jej wnętrzu. Dlatego pamiętaj, aby robić to przynajmniej raz w miesiącu, a pralka i Twoje pranie będą higienicznie czyste. W pierwszej kolejności wyjmuj szufladę i namocz go w roztworze wody z sodą oczyszczoną. Po 15 minutach wyszoruj go szczoteczką lub gąbką. W ten sposób pozbędziesz się z niego kamienia i zaschniętych resztek detergentów. Następnie gąbką nasączoną octem wymyj gumowy kołnierz wokół bębna. Staraj się dotrzeć w każdy jego zakamarek. Na samym końcu wyczyść bęben pralki. Najlepszym sposobem na to jest wsypanie sody oczyszczonej do dozownika i nastawienie pralki na program z temperaturą prania co najmniej 90 stopni Celsjusza. Po wszystkim otwórz drzwiczki pralki, aby mogła dokładnie wyschnąć. Na koniec wyjmij filtr z pralki i dokładnie go wymyj pod bieżącą wodą.

Jak usunąć plamy z dziecięcych ubrań? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.