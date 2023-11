Wyjmij to z pralki przed jej włączeniem. Twoje rachunki za prąd spadną w oczach. Zasady prania w pralce

Wyjmij to z pralki przed jej włączeniem. Twoje rachunki za prąd spadną w oczach

Pranie w pralce nie jest skomplikowanym procesem, jednak istotne jest, aby stosować się do kilku ważnych zasad. Nie tylko uchronią one ubrania przed zniszczeniem, ale też sprawią, że nie będziemy przepłacać za rachunki za prąd czy wodę. Oprócz odpowiedniej segregacji ubrań, pod kątem ich kolorystyki i materiału, z którego zostały wykonane, ważne jest dostosowanie programu prania i wirowania. W tym przypadku warto zastosować się do zaleceń producenta, które są opisane na metce każdej rzeczy. Jest jeszcze jedna ważna kwestia, na którą zwróciła uwagę Niki English, starsza dyrektorka ds. projektowania i rozwoju biznesu w AJG Fashion Consulting, cytowana przez "Daily Star". Chodzi o przeładowanie bębna pralki. - Przeciążenie prowadzi do nieefektywnego prania, konieczności wykonywania dodatkowych cykli prania i zużywania większej ilości energii - tłumaczy ekspertka. Dlatego jeśli nie chcesz przepłacać za prąd i wodę, staraj się racjonalnie dopasowywać ilość rzeczy, którą umieszczasz w pralce. Czasem wystarczy wyjąć ich niewielką część przed włączeniem pralki, aby obniżyć swoje rachunki.