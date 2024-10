Sypię garściami to na dywan, a potem wcieram. Po 30 minutach dywan jest jak nowy. Sprawdź ten sposób na pranie dywanu na sucho zanim oddasz go do profesjonalistów

Ukryta funkcja pralki. To przez to wyjmujesz niedoprane ubrania z bębna. Wystarczy jedna zmiana. Pranie w pralce

Jak szybko odświeżyć dywan? Pranie chodników to męczące i czasochłonne zajęcie. Coraz więcej osób decyduje się oddać dywany do profesjonalnego prania. Na rynku istnieje wiele firm zajmujących się praniem dywanów. Dokładnie czyszczą dywany i je suszą. Za dodatkową opłatą można zamówić również kompleksową usługę pozbycia się sierści z włosia dywanu. Średnio kosztu prania dywanów wynosi około 300 zł za duży chodnik. Takie pranie dywanu można przeprowadzić raz do roku. Warto go także odświeżać samemu w domu. Samo odkurzanie to za mało. Na dywanie zbierają się ogromne ilości brudu. Wszystko to, co zostanie przyniesione na butach, zwierzęca sierść i okruszki z jedzenia. Dodatkowo dywan, podobnie jak firany i zasłony, zbiera brzydkie zapachy z całego domu.

Aby szybko i skutecznie odświeżyć dywan warto to regularnie prać na sucho. Do przeprowadzenia takiego zabiegu nie potrzebujesz specjalistycznych detergentów. Wystarczy to, co mas z domu. W przypadku dywanów świetnie sprawdza się soda oczyszczona. Rozsyp ją po całym dywanie i zostaw na około 15 minut. Po tym czasie dokładnie odkurz cały dywan. Jak nie masz w domu sody oczyszczona możesz użyć startego na tarce szarego mydła. Soda oczyszczona ma świetnie właściwości przeciwbakteryjne. Usuwa z włókien dywanu brzydkie zapachy i go odświeża. Poradzi sobie z niewielkimi plamami i sprawi, że chodnik będzie czysty i pachnący. Takie pranie dywanu na sucho warto wykonywać przynajmniej raz w miesiącu Dzięki temu dywan nie będzie śmierdzieć i będzie idealny czysty przez dłuższy czas.

Wymieszaj to z sodą oczyszczoną. Pranie dywanów na sucho na większe zabrudzenia

Jeżeli dywan jest bardziej zabrudzony i potrzebuje dokładniejszego czyszczenia to do sody oczyszczonej dodaj wiórki mydła. Najlepiej sprawdzi się szare mydło. Możesz zetrzeć je na klasycznej tarce na dużych oczkach. Szare mydło świetnie doczyszcza, ma działanie antybakteryjne i jest hipoalergiczne. Wymieszanie wiórki z sodą oczyszczoną rozsyp na dywanie i delikatnie wetrzyj je w jego powierzchnię. Po ok 30 minut dywan dokładnie odkurz.

