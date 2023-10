i Autor: SHUTTERSTOCK

Czyste dywany w domu

Wlej 1 szklankę do wody i rozpyl na dywanie. Będzie jak nowy. Czysty i odświeżony. Sposób na domowe pranie dywanu

Pranie dywanów w domu to jedno z najcięższych obowiązków w czasie porządków. Jeśli szkoda Ci wydawać pieniądze na pomoc specjalisty, to wykorzystaj domowy sposób na pranie dywanów. Wystarczy, że wlejesz jedną szklankę tego płynu do wody, dodasz 2 łyżki soli i wymieszasz. Roztwór rozpyl na dywan i poczekaj do wyschnięcia. Dzięki temu będzie on czysty i odświeżony.