Mistrzowski patent na pranie dywanu w domu. Znów będzie czysty i puszysty. Dzięki temu zaoszczędzisz czas i pieniądze

Jak prać dywan w domu?

Dywan z pewnością jest doskonałym elementem aranżacji wnętrza. Dodaje mu przytulnego wyglądu i z pewnością o wiele przyjemniej stawiać stopę na dywanie niż twardej podłodze. Jednak ma on kilka minusów. Otóż dywan to znakomite siedlisko roztoczy i kurzu. Czasami wystarczy też chwila nieuwagi, aby powstała na nim plama. Wtedy konieczne jest pranie dywanu, jednak nie każdy ma dostęp do odkurzacza piorącego, który na pewno jest prostym i skutecznym sposobem na odświeżenie naszego dywanu. Dywan można wyprać również bez odkurzacza piorącego. Można w tym celu użyć pianek czy preparatów dostępnych w drogeriach. Jednak wtedy trzeba zadbać o dobre wysuszenie dywanu po praniu, aby nie uzyskać efektu odwrotnego od oczekiwanego. Istnieje jeszcze jeden genialny sposób na pranie dywanu w domu i to bez chemii. Dzięki niemu wypierzesz nawet dywan z długim włosiem.

Sposób na pranie dywanu przywróci mu świeżość i znów będzie puszysty

Ten sposób na pranie dywanu z pewnością ułatwi życie każdej pani domu. Pozwoli szybko odświeżyć dywan, usunąć z niego plamy i zabrudzenia, a dodatkowo sprawi, że zdeptane włosie odzyska puszystość. W pierwszej kolejności wytrzep lub dokładnie odkurz swój dywan. Następnie przygotuj mieszankę z 3 łyżek sody oczyszczonej, 2 szklanek octu spirytusowego i 1 litra wody. Otrzymany w ten sposób płyn umieść w butelce ze spryskiwaczem i rozprowadź go na całym dywanie. Dokładnie wyszczotkuj dywan i pozostaw do wyschnięcia. Ważne jest, aby pod żadnym pozorem nie suszyć go na słońcu, gdyż może się odbarwić. Po wyschnięciu odkurz dywan i gotowe!

