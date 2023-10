Dodaj pół szklanki do wody i wyczyść materac. Żółte plamy znikną raz na zawsze. Skuteczny trik na pranie materaca

Czy Twój znajomy jest psychopatą? W kilka sekund rozpozna go Twój... pies. Mają szósty zmysł do takich ludzi

Jaka będzie zima 2023/2024 w Polsce? Leśnicy pokazali ciekawe nagranie. One już to wiedzą!

Wymieszaj z wodą i upierz materac. Będzie jak nowy

Czyszczenie materaca to czynność, którą warto raz na jakiś czas wykonywać. W przypadku, gdy na materacu nie ma widocznych plam wystarczy, że regularnie będzie go odkurzać. Zwróć szczególną uwaga na miejsca zszycia, gdzie często zbiera się kurz. Niektóre odkurzacze mają specjalną końcówkę do materiałów obiciowych, która jeszcze lepiej zbiera brud. Jeżeli chcesz delikatnie odświeżyć materac to może potraktować go parownicą. Gorące powietrze zdezynfekuje obicie. Możesz do gorącej wody dodać kilka kropel ulubionego olejku eterycznego. Dzięki temu materac będzie pięknie pachnieć. Co jednak w przypadku, gdy na materacu są plamy?

Zobacz także: Zalej cebulę i gwoździe wodą. Podlej tym skrzydłokwiat. Roślina będzie wiecznie zielona i rozkwitnie. Żółte liście i brak pąków przejdą do historii

Domowa mieszanka, która wyczyści materac

Na materacu najczęściej pojawiają się żółte plamy, które są wynikiem gromadzenia się potu. Możesz je wybielić przy użyciu domowej mieszanki. Do jednego naczynia wlej pół szklanki wody, pół szklanki nadtlenku wodoru (zwyczajowo nazywanego również wodą utlenioną) i dodaj kilka kropel delikatnego płynu do mycia naczyń. Przygotowaną mieszankę nałóż na plamy i pozostaw na około 30 minut. Po tym czasie spryskaj materac wodę i pozostaw do wyschnięcia. Woda utleniona zadziała jak wybielacz, a żółte plamy zostaną wspomnieniem.

Sonda Korzystasz z ekologicznych sposobów na porządki domowe? Tak, najczęściej używam octu lub sody Rzadko Nie, wolę sklepowe płyny