Posypuję dywan, wcieram, a po 4 godzinach odkurzam. Jest puszysty i pachnący jak nowy. Domowy sposób na pranie dywanu

Posypuję dywan, wcieram, a po 4 godzinach odkurzam. Jest czysty i pachnący

Dywan to znakomite siedlisko roztoczy i kurzu. Czasami wystarczy też chwila nieuwagi, aby powstała na nim plama. Wtedy konieczne jest pranie dywanu, jednak nie każdy ma dostęp do odkurzacza piorącego, który na pewno jest prostym i skutecznym sposobem na odświeżenie naszego dywanu. Dywan można prać również bez odkurzacza piorącego. Jednak, zamiast stosować pianki czy płyny, które z pewnością można nabyć w każdej drogerii, zdecydowanie lepiej jest wykorzystać domowe sposoby na pranie dywanu. Kiedy mój dywan wymaga odświeżenia, najpierw starannie go odkurzam, potem rozsypuję na całej jego powierzchni sodę oczyszczoną, następnie za pomocą szczotki lub ściereczki delikatnie wcieram, aby proszek dostał się głęboko we włókna. Po upływie 4 godzin dokładnie odkurzam sodę z dywanu metodą krzyżową. Soda oczyszczona nie tylko znakomicie odświeży dywan, neutralizując wszelkie nieprzyjemne zapachy, ale też z łatwością wyczyści plamy i sprawi, że będzie puszysty i miękki jak nowy.

Jak usunąć plamy z dywanu?

Jeśli na Twoim dywanie są widoczne plamy, których niezwykle ciężko jest się pozbyć, to wypróbuj ten domowy sposób - najpierw polej plamę octem, a potem posyp ją sodą. Po upływie co najmniej 30 minut dokładnie odkurz to miejsce i gotowe.