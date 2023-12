Spryskuję tym dywan i przecieram wilgotną ścierką. Plamy z wina, kawy i błota rozpuszczają się na moich oczach. Sposób na pranie dywanu

Znajoma kwiaciarka zdradziła mi sekret pielęgnacji grudnika. Od razu to zrobiłam, a mój kwiat wystrzelił. Jest piękniejszy niż wcześniej. Co zrobić żeby grudnik zakwitł?

Jak czyścić dywan?

Dywan sprawia, że wnętrze wygląda na bardziej przytulnie i ciepło. Dodatkowo tłumi wszelkiego rodzaju hałasy i chroni powierzchnie podłogowe. Dywan powinno się regularnie czyścić. Nie tylko pojawiają się na nim wszelkiego rodzaju plamy, takie jak błoto, kawa czy inna zabrudzenia, ale także chłonie on nieprzyjemne zapachy z domu, jak aromaty smażenia oraz dym papierosowy. Podobnie jak w przypadku firanek i zasłonek brudny dywan może powodować zaostrzenie się alergii i wpływać na jakość powietrza w pomieszczeniu. Zanim weźmiesz się za pranie dywanu, to pamiętaj by go wcześniej odkurzyć. Możesz także delikatnie posypać dywan sodą oczyszczoną, pozostawić ją na kilka godzin i całość odkurzyć. Soda oczyszczona rewelacyjnie rozprawi się z plamami i zadziała jak naturalny odświeżać. W przypadku poważniejszych zabrudzeń warto sięgnąć bo inne sposoby. Od wielu lat czyszczę dywany tylko w jeden sposób.

Dodaję to do wody, mieszam i spryskuję dywan. Trudne do usunięcia plamy rozpuszczają się na moich oczach

W przypadku domowego prania dywanów niezastąpiony jest ocet. Mieszam 1 szklankę octu z 0,5 litra chłodnej wody. Tak przygotowany roztwór przelewam do butelki z dyfuzorem i spryskuję nim obficie dywan. Trudniejsze zabrudzenia przecieram ścierką i czekam aż całość wyschnie. Po wszystkim porządnie odkurzam dywan. Jest idealnie czysty i odświeżony. Zapach octu się ulatnia i nie czuć go. Jeżeli jednak jesteś bardzo wrażliwa na zapachy to możesz to mieszanki wody z octem dodać kilka kropelek wody różanej, by w ten sposób zredukować octowy aromat.

