Magiczny składnik domowego płynu do mycia okien i luster. Dzięki niemu odpędzisz pecha i przyciągniesz szczęście na 2024 rok

Zimowe mycie okien można potraktować symbolicznie, jako rytuał oczyszczania. Podobnie jest z czyszczeniem lustra. Koniec roku to doskonały czas by zastosować stary, ale doskonały sposób na mycie okien i luster domowym sposobem. Nasi przodkowie sami tworzyli płyn do sprzątania opierając się na naturalnych składnikach i ziołach, które miały magiczną moc.

Magiczna mikstura do mycia okien i luster. Wykorzystaj podczas świątecznych porządków a przyciągniesz szczęście na 2024 rok

Wraz z końcem roku czas oczyścić mieszkanie i zaprosić nową energię do domu. Wraz z nadejściem zimy pozbądź się zepsutych sprzętów, nadtłuczonych talerzy, wyszczerbionych szklanek czy porwanych ubrań (jeśli można je naprawić - zrób to). Często nie zdajemy sobie sprawy, że takie niedziałające i niekompletne przedmioty zaburzają dobrą energię w domu i przyciągają finansowe kłopoty. Jeśli takie porządki masz już za sobą zajmij się oknami i lustrami. Umyj okna i lustra specjalną naturalną mieszanką – łyżka octu, woda i szklanka naparu z szałwii. Dzięki temu zdejmiesz zastałą energię, która przez mijający rok osadzała się podczas rożnego rodzaju kłótni, nieporozumień, nieszczęść czy złych myśli wśród domowników. Taki zabieg sprawi także, że odpędzisz pecha zapraszając do domu szczęście.

Magiczne właściwości szałwii. Dzięki niej okna są czyste a dom szczęśliwy

Szałwia od wieków jest ceniona za swoje właściwości lecznicze. Po łacinie „salvere" oznacza „ratować", „leczyć". Rzymianie uważali ją za roślinę świętą, dlatego zbierając liście stosowali specjalny rytuał, używając specjalnych drewnianych i kamiennych narzędzi. Zbiory były poprzedzone ofiarą z chleba i wina. Dziś liście szałwii są cenione przede wszystkim za działanie przeciwzapalne i bakteriobójcze. Ziele jest wykorzystywane także w kuchni i w rytuałach magicznych. Wiele osób stosuje białą szałwię do oczyszczania mieszkania. Jednak także szałwia lekarska, dostępna u nas zarówno w formie doniczkowej jak i w herbatce, ma takie same właściwości oczyszczające i magiczne. Nasi przodkowie wierzyli, że napar z szałwii wydłuża życie, odpędza zło i przyciąga szczęście.

