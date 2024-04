Matura 2024. Mniej zadań na maturze z matematyki! Dyrektor CKE podaje powód

Matura 2024: harmonogram matur CKE

Wielkimi krokami zbliża się matura 2024. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) przygotowała harmonogram matur 2024. Ale jeszcze przed maturą 2024 uczniowie ostatnich klas szkoły średniej sprawdzili się maturach próbnych. W 2024 r. właściwa matura będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w aneksach CKE. Wymagania egzaminacyjne są zawężone w stosunku do wymagań podstawy programowej.

Pisemne matury 2024 odbędą się w terminie 7-24 maja. Natomiast ustne: 11-16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Pisemne egzaminy maturalne 2024 w terminie dodatkowym zaplanowano w terminie 3-17 czerwca, zaś ustne 10-12 czerwca.

Dyrektor CKE o maturach 2024. Mówi o zmianach

Do matury zostało już naprawdę kilka dni. Czego na egzaminie mogą się spodziewać maturzyści? Jak zapewnia w rozmowie z Dziennik.pl dyrektor CKE, dr Marcin Smolik, w porównaniu do ubiegłego roku nie zmieniło się nic z wyjątkiem tego, że absolwenci pięcioletniego technikum, po raz pierwszy w tym roku będą przystępowali do egzaminu maturalnego w nowej formule.

Dodatkowo Smolik odniósł się do samych arkuszy. Potwierdził informację o zmianie. - Na przykład w arkuszu z matematyki jest trochę mniej zadań na tyle samo czasu. Tak samo dokładnie było w ubiegłym roku. Czyli te wszystkie dostosowania, które wynikały z pandemii COVID-19 i kształcenia zdalnego, w tym roku obowiązują po raz ostatni. I pod tym kątem żadnych zmian w stosunku do roku ubiegłego nie ma - zaznaczył. Na platformie "X" uczniowie zaczęli dopytywać, jakich zadań nie będzie na maturze z matematyki, jednak z przyczyn oczywistych CKE nie odpowiada na te pytania.

