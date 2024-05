Tak zachowują się Kwaśniewscy 45 lat po ślubie! Bez skrępowania, na oczach ludzi! [ZDJĘCIA]

Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy poznali się jeszcze w czasach studenckich. Kwaśniewski od razu zwrócił uwagę na śliczną brunetkę, która zachwyciła go uśmiechem i inteligencją. Miał nawet żartować w rozmowach z kolegami, że ta śliczna dziewczyna zostanie jego żoną! I miał rację, bo zdobył serce Jolanty, chociaż łatwo nie było, a na drodze stało uczcie do byłego chłopaka. - To piękna historia miłości i cierpliwości. Przez 42 lata trzeba wykazać się nie tylko miłością i wyrozumiałością, ale i cierpliwością. Jednocześnie muszę powiedzieć, że najważniejsze to, czego życzę wszystkim parom, to żeby poza tym być przyjaciółmi i żeby móc na siebie wzajemnie liczyć. Gdyby zapytać, kto jest moim najlepszym przyjacielem, to zawsze odpowiem, że moja żona i ona odpowiedziałaby to samo - opowiadał w rozmowie z "Super Expressem" były prezydent kilka lat temu.

Chociaż od ślubu minie im jesienią już 45 lat to miłość w związku kwitnie! Ostatnio oboje brali udział w wydarzeniu Impact'24 w Poznaniu, czyli wydarzeniu, które ściąga ludzi ze świata kultury, nauki, ekspertami z różnych dziedzin. Małżonkowie wspólnie wzięli udział w dyskusji na temat związku i wystąpili w rozmowie pod hasłem "Partnerstwo w służbie i życiu: Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy o współpracy mężczyzn i kobiet w polityce i poza nią". I faktycznie, patrząc na nich widać, że do dziś się bardzo kochają i szanują, a czułości nie szczędzą sobie nawet przy ludziach! Dowód? W naszej galerii niżej zobaczycie urocze zdjęcia byłej pary prezydenckiej.

