Bartek Wasilewski wygrał "Mam Talent" w TVN

Bartek Wasilewski w finale "Mam Talent" okazał się bezkonkurencyjny. Chłopak, który jest raperem i uczniem zawodówki, uchodził w programie TVN za ulubieńca Agnieszki Chylińskiej. Bartek zdradził nawet kulisy prywatnej rozmowy z jurorką. - Porozmawiałem, podziękowałem jeszcze raz. Pani Agnieszka też mi podziękowała, powiedziała, że jestem super chłopakiem. Naprawdę jest bardzo fajną osobą. Dużo mi pomogła, jestem jej bardzo wdzięczny. Mam nadzieję, że nasze drogi jeszcze się skrzyżują po "Mam talent!". Może coś razem nagramy? - mówił młody raper podczas jednego z wywiadów. Teraz - już po wielkim triumfie syna w show TVN - głos zabrała jego mama. Pani Iwona jest szczęśliwa z powodu sukcesu syna. Niestety, sława ma nie tylko blaski, lecz także cienie.

Nie przegap: Wielki skandal po finale "Mam Talent" w TVN. Julia Wieniawa bluzgała! Padły aż trzy wulgaryzmy

Mama zwycięzcy "Mam Talent" w TVN: " Muszę mieć oczy dookoła głowy, mam wrażenie, że każdy się na mnie patrzy"

Zwycięzca ostatniej edycji "Mam Talent" mierzyć musi się z okrutnym hejtem. Internetowi napastnicy nie oszczędzają także jego mamy. - Bardzo mnie to boli, gdy ktoś ubliża mi, nie znając mnie, albo wyzywa Bartka od różnych. Ja wiem, że to zazdrość, bo niestety Polak to w łyżce wody by Polaka utopił. Ale są też dobre komentarze, które dają trochę szczęścia. Nawet nie wiedziałam, że tylu ludzi za nami stało, nawet jeszcze dzieciak pieniążków nie dostał, bo wiadomo, że to nie jest taka procedura, że wygrał i od razu dostał pieniądze do ręki. Więc jak ktoś już jakieś takie rzeczy pisze, nie mając pojęcia, nie wiedząc, co przechodziliśmy, ile on się starał, to jest to bardzo przykre – zaznaczyła matka Bartka Wasilewskiego w rozmowie z Plejadą. Problemem dla pani Iwony jest także nagła popularność w realnym świecie. - Jesteśmy skromną rodziną. Bartek jest młody, młodzież inaczej to odbiera. Dla mnie to jest straszne, stresujące i cieszę się jego szczęściem, a zarazem obawiam się wyjść na ulicę. Muszę mieć oczy dookoła głowy, mam wrażenie, że każdy się na mnie patrzy. Zauważają mnie i gratulują mi. To dla mnie stresujące, ale też przysparza radości - zaznaczyła mama laureata show TVN.

Zobacz naszą galerię: Z "Mam Talent" do Marszałka Sejmu. Tak zmieniał się Szymon Hołownia

Sonda Oglądasz "Mam Talent"? Tak Nie Czasami