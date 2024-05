Demi Moore zachwyciła w Cannes! Nie do wiary, że ma 61 lat! Operacje czy "geny"?

87-letnia Krystyna Loska za kółkiem toyoty śmiga w centrum Warszawy. Niesłychane, co zrobiła legenda TVP

Demi Moore jest jedną z największych gwiazd, które podczas tegorocznego Festiwalu Filmowego w Cannes prezentuje swoje wdzięki na czerwonym dywanie. Aktorka zaprezentowała się między innymi w intensywnie niebieskiej, cekinowej sukni oraz niezwykle dziewczęcej, kremowej kreacji w czarne groszki. Najbardziej zjawiskowa jednak okazała się oryginalna stylizacja od domu mody Schiaparelli, którą Demi założyła na premierę "The Substance" - horroru, w którym gra główną rolę.

Niezwykła kreacja z rozkloszowanym dołem i niezwykle oryginalnym, asymetrycznym dekoltem pasowała na nią jak rękawiczka i nie ma wątpliwości, że Demi Moore skradła show!

Wszystkie kreacje gwiazdy możecie zobaczyć w naszej galerii pod tekstem.

Polski akcent - Brad Goreski stylizował Demi Moore w Cannes

Za stylizacje Demi Moore od lat odpowiada kanadyjska gwiazda mody polskiego pochodzenia - Brad Goreski. W Cannes nie było inaczej.

Brad Goreski to uznany stylista gwiazd, który oprócz Demi pracuje między innymi z Jessicą Albą czy Christiną Ricci. Jest poczytnym autorem kolumn modowych najważniejszych amerykańskich magazynów modowych, w tym Vogue. Był też współprowadzącym kultowego programu o stylizacjach gwiazd - "Policja stylu" (ang. - "Fashion Police") oraz jurorem w kanadyjskiej edycji światowego hitu "Rupaul's Drag Race", gdzie ocenia popisy Drag Queen's.

Rodzina Brada od strony dziadka pochodzi z Polski - jego dziadkiem był Filip Gorseki, syn Józefa i Heleny Goreskich.

Demi Moore i operacje plastyczne

Demi Moore dwa lata temu zszokowała fanów, gdy przeszła jako modelka po wybiegu podczas pokazu Fendi na Tygodniu Mody w Paryżu. Zdziwienie wywołały rysy twarzy gwiazdy, która niestety... nie przypominała siebie. Zdjęcia rozpoczęły całą lawinę plotek na temat domniemanych operacji plastycznych i nieudanych zabiegów, którym musiała się poddać... Zdjęcia Demi Moore z tego pokazuje zobaczycie TUTAJ.

Wygląda jednak na to, że ponownie "zmieniła rysy twarzy" i wróciła do dawnego wyglądu. Na najnowszych zdjęciach z Cannes nie ma śladu po tamtych nieudanych zabiegach, Demi wygląda za to niemal identycznie jak na początku kariery...

Kinga Zawodnik przejdzie kolejną operację. Celebrytka zmniejszyła niedawno żołądek!