Z najnowszego raportu Kiwi.com wynika, że Polacy nie tracą zapału do podróżowania. Ponad 36 proc. z nas planuje spędzić wakacje w Europie, a podział na podróżujących z rodziną i singli jest niemal równy. Ponadto jedna trzecia Polaków planuje w tym roku 2-3 podróże. Szczególnie aktywni są podróżujący z rodziną, którzy częściej niż single planują kilka wyjazdów zarówno w Europie, jak i poza nią. A w jakich momentach najczęściej planujemy podróże? Odpowiedź może być zaskakująca.

„Świątynia dumania" najlepszym miejscem do planowania wakacji? Zaskakujące badania dotyczące podróży

Z badań wynika, że jedna trzecia Polaków planuje swoje podróże w pracy (30 proc.), to nie jest zaskoczenie. Zmęczeni i przepracowani marzymy o odpoczynku. Jednak nie tylko w pracy snujemy urlopowe marzenia. Aż 27 proc. ankietowanych robi to w… toalecie! Samotni rodzice są najbardziej aktywni w planowaniu w miejscu pracy, co prawdopodobnie wynika z braku czasu. Z kolei planowanie w toalecie jest popularne wśród młodych dorosłych i singli.

Co wpływa na nasze podróżnicze wybory?

Niezależnie od wieku, płci czy stanu cywilnego, główną motywacją polskich podróżników pozostaje potrzeba relaksu i odstresowania. Ponad 75 proc. respondentów wskazuje to jako kluczowy powód wyjazdów. Wzrosło również zainteresowanie eksplorowaniem nowych miejsc – 57 proc. wobec 52 proc. w ubiegłym roku. A dla 12 proc.podróż to okazja do odwiedzin rodziny i przyjaciół za granicą. Przy wyborze kierunku kierujemy się cenami noclegów, ale w tym roku większą wagę przywiązujemy do cen biletów lotniczych. Rosnąca świadomość dotycząca bezpieczeństwa również ma wpływ na nasze decyzje, szczególnie wśród osób podróżujących z rodziną. Atrakcje turystyczne, lokalna kuchnia i wydarzenia kulturalne również odgrywają istotną rolę dla wielu z nas.

Wakacje inspirują

Świeżo zakończone wakacje to idealny moment na planowanie kolejnych podróży. Ponad 20 proc. respondentów rezerwuje kolejną wycieczkę zaraz po powrocie do domu. Aż 18 proc. Polaków decyduje się zaplanować kolejną przygodę jeszcze podczas trwającego urlopu.

ZOBACZ TEŻ: Tysiąc lat temu doszło do wydarzenia, które na zawsze zapisało się w historii Polski. W tym roku Gniezno chce je powtórzyć, ale z większym rozmachem