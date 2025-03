Tysiąc lat temu doszło do wydarzenia, które na zawsze zapisało się w historii Polski. W tym roku Gniezno chce je powtórzyć, ale z większym rozmachem

Jedż w Sudety po ten kamień! Weź ten kamyczek, a zapewnisz sobie szczęście oraz łaskę Anioła Stróża. Ma on wielką moc przyciągania światła do życia

W 2025 roku Gniezno tętni życiem i gościnnością jeszcze większą niż zwykle. Festiwale, koncerty, wydarzenia sportowe i rekonstrukcje historyczne wypełniają kalendarz imprez po brzegi. 1000. rocznica koronacji w gnieźnieńskiej katedrze dwóch pierwszych królów Polski: Bolesława Chrobrego oraz Mieszka II Lamberta to doskonała okazja nie tylko do tego, by zanurzyć się w historii, ale także ją tworzyć.

Koronacja Królewska Gniezno 2025. Atrakcje 1000-lecia koronacji pierwszych królów Polski

Jedną z najbardziej spektakularnych atrakcji kulturalnego programu obchodów tysięcznej rocznicy koronacji będzie ogromne, plenerowe widowisko historyczne. Na Placu Świętego Wojciecha, u stóp gnieźnieńskiej Katedry będzie można przenieść się w czasie do wydarzeń, które przyczyniły się do powstania Państwa Polskiego. W przedsięwzięciu weźmie udział co najmniej 150 aktorów. Całość uzupełnią efekty dźwiękowe i pirotechniczne oraz videomaping na Katedrze Gnieźnieńskiej. Wyjątkowy plenerowy spektakl będzie można obejrzeć w pierwsze dwa weekendy sierpnia na placu św. Wojciecha. Spektakularnie zapowiada się także Królewski Festiwal Artystyczny. W każdy weekend od początku czerwca do końca wakacji można będzie wybrać się na imprezy historyczne, kulturalne i sportowe. Ciekawie zapowiada się także tegorozny „Festiwal Kultury Słowiańskiej — Koronacja Królewska” (jeden z najlepszych wielkopolskich produktów turystycznych). W weekend od 18 do 20 lipca u podnóża katedry gnieźnieńskiej powstanie średniowieczna osada, której życie obserwować będzie mogło tysiące turystów.

- Koronacja Królewska w Gnieźnie to inscenizacje historyczne, turnieje walk wojów, turniej łucznictwa tradycyjnego, pokazy woltyżerki, średniowieczne machiny oblężnicze, piastowski plac zabaw, polana szeptuchy, pokazy tradycyjnego rzemiosła i wiele innych atrakcji – wymienia prezydent Gniezna, Michał Powałowski.

W programie coś dla siebie znajdą także ci, którzy zwiedzają żołądkiem. W pierwszy weekend czerwca można wybrać się na „Ucztę Chrobrego”. W kotłach i na stołach królować będzie piastowska strawa. Smaki produktów powszechnych w średniowiecznej Polsce zostaną skomponowane w smakowite dania dostępne dla wszystkich gości. Warto wspomnieć także o wydarzeniach o charakterze oficjalnym - 26 kwietnia 2025 odbędzie się wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu, a w gnieźnieńskiej katedrze planowana jest Msza Koronacyjna towarzysząca uroczystościom odpustowym ku czci Świętego Wojciecha, a od 11 do 14 września o dobędzie się XII Zjazd Gnieźnieński. Ponadto przez cały ostatni weekend kwietnia trwać będą Imieniny Miasta połączone z tradycyjnymi uroczystościami z okazji święta Patrona Polski — Św. Wojciecha.

- Tegoroczny jarmark św. Wojciecha będzie jednym z największych w historii. Ponad 250 kramów rozstawionych zostanie na wielu zamkniętych od ruchu samochodowego ulicach Starego Miasta – podkreśla prezydent Gniezna.

Amatorzy sportowy wrażeń również nie będą się nudzić. 5 kwietnia odbędzie się coroczny Bieg Europejski – 10 km ulicami Gniezna, a 21 września najstarszy półmaraton w Polsce – Bieg Lechitów. Fanów „czarnego sportu” z pewnością zachwyci obsada tegorocznego międzynarodowego Turnieju Żużlowego o Koronę Bolesława Chrobrego, który odbędzie się 6 kwietnia i będzie przedsmakiem wyczekiwanego cyklu Grand Prix. Niespodzianką pozostają dni, w których odbyły się przed 1000 lat koronacje Bolesława Chrobrego i Mieszka II. Z pewnością jednak 18 kwietnia i 25 grudnia powinniśmy wyczekiwać wieści z królewskiego Gniezna. Szczegółowy program wydarzeń jest dostępny na stronie internetowej gniezno25.pl.

ZOBACZ TEŻ: Trzy nietypowe atrakcje Gniezna. Sprawdź przy okazji wizyty w pierwszej stolicy Polski