Zawodowy szewc zdradził wybitny sposób na impregnację butów przed wilgocią. Domowa pasta do butów, która sprawi, że nie będą przemakały. Staną się wodoodporne

Jak ochronić buty przed wilgocią. Domowa impregnacja obuwia od profesjonalnego szewca

Wilgoć nie sprzyja butom. Jesienią i zimą warto odpowiednio pielęgnować nasze buty. Dzięki temu obuwie przetrwa wiele sezonów i nie zniszczy się. Jedną z podstawą czynnością pielęgnacji butów jest ich impregnacja. To nic innego jak zabiegi mające na celu zabezpieczenie materiału buta przed negatywnym wpływem czynniku zewnętrznych, w tym przed wilgocią. Regularnie wykonywana impregnacja butów sprawi, że staną się one bardziej odporne na deszcz, śnieg oraz niskie temperatury. W sklepach znajdziesz szeroki wybór profesjonalnych specyfików di impregnacji obuwia, jednak profesjonalnie szewcy zdradzają, że domowe metody są równie dobre. Najlepsza do impregnacji butów skórzanych jest gliceryna. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu traktowano zimowe buty gliceryną, a następnie wstawiało do nagrzanego piekarnika, by gliceryna się wchłonęła pozostawiając po sobie wodoodporną warstwę. Podobnie zadziała suszarka do włosów. Gliceryna do impregnacji butów nie sprawdzi się w przypadku obuwia zamszowego.

Jak impregnować buty zamszowe?

W przypadku zamszu unikaj olejków oraz gliceryny, które zniszczą skórę. Wśród domowych sposobów na impregnację zamszowych butów jest przetarcie ich wewnętrzną stroną skórki od banana lub przekrojonym ziemniakiem.

