Wlewam to do wody i spryskuję blaty kuchenne. Bez szorowania i bez wysiłku domywam tłuszcz i inne zabrudzenia po gotowaniu. Czyszczenie blatów kuchennych

W polskich kuchniach najczęściej montowane są laminowane blaty kuchenne. W przeciwieństwie do drewnianych blatów nie wymagają one dodatkowej impregnacji oraz specjalistycznych przygotowań do montażu. Blaty laminowane ładnie wyglądają i są odporne na wgniecenia i zarysowania. Również czyszczenie blatów laminowanych jest dużo łatwiejsze. W większości przypadków wystarczy je przetrzeć wilgotną szmatką z dodatkiem płynu do naczyń. Nieco trudniej doczyszcza się tłuste plamy powstałe w wyniku gotowania lub osady kuchenne. W takiej sytuacji warto sięgnąć po sprawdzone sposoby. Dodaj to do wody i przetrzyj blaty kuchenne. Będą zarówno czyste i lśniące.

Babciny sposób na czyszczenie blatów kuchennych to przede wszystkim ocet. Możesz wymieszać go z wodą w proporcjach 1:1 i taką mieszanką przetrzeć blaty. Ocet świetnie doczyszcza zabrudzenia oraz rozpuszcza osady. Czyszczenie blatów płynem z dodatkiem octu będzie zapobiegać także matowieniu powierzchni. Innym sposobem na czyszczenie blatów kuchennych jest alkohol. Do wody dodaj 2 łyżki stołowe zwykłego spirytusu i spryskaj nim laminowane blaty. Całość dokładnie przetrzyj wilgotną ściereczką. Alkohol rewelacyjnie odkaża powierzchnie i sprawia, że stają się one higienicznie czyste. Ma on działanie przeciwbakteryjne i usuwa bakterie po krojeniu surowego mięsa. Spirytus rozcieńczony z wodą nie powinien być niebezpieczny dla powierzchni blatu/ W przypadku malowanych blatów warto jednak sprawdzić na niewielkiej powierzchni, czy nie postawiają odbarwienia.

Jak czyścić blaty kuchenne?

Z szafki zdejmij wszystkie przedmioty

Szufelką usuń wszystkie paproch i resztki jedzenia

Wilgotną ściereczką przetrzyj blaty

Odczekaj aż całość dobrze wyschnie

