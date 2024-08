Kroję to warzywa i przecieram nim blaty szafek. Stare plamy z jedzenia znikają. Szafki kuchenne przestają się kleić i lśnią czystością. Mycie blatów

Dodaję 1 łyżkę do 4 l wody i wlewam zamiast płynu do spryskiwaczy. Szyby w moim aucie lśnią bez smug. Domowy letni płyn do spryskiwaczy

Jak czyścić blaty kuchenne?

Kuchnia to pomieszczenie, w którym należy dokładnie zadbać o czystość. To tam przechowujemy i przygotowujemy jedzenie. Blaty kuchenne powinny być czyszczone na bieżąco. Eksperci wskazują, że warto je codziennie wieczorem przecierać. Zawsze zadbaj o szybkie wysprzątanie kuchni. Dzięki temu rano lepiej zaczniesz dzień. Jednym z najlepszych sposobów czyszczenia blatów kuchennych na błysk jest oczywiście ocet. Świetnie rozpuszcza ona tłuste plamy i zostawia warstwę ochronną na blatach. Część osób skarży się jednak, że ocet zostawia po sobie specyficzny, mocny zapach. Aby to zniwelować warto wymieszać ocet z wodą, w ten sposób zapach będzie łagodniejszy i mniej drażniący. Inną metodą jest dodanie kilku kropel olejku eterycznego. Dzięki temu czyszcząca mieszanka będzie przyjemnie pachnieć. Unikaj octu do czyszczenia blatów kamiennych. Kwas octowy może odbarwić jego powierzchnię.

Pokrój to warzywo i przetrzyj nim blaty kuchenne. Odzyskają blask i będą czyste

Co zrobić, aby blaty kuchenne odzyskały swój blask. Na zmatowioną powierzchnię dobrze podziała ten sposób. Przygotuj surowego ziemniaka i przekrój go na pół. Przetrzyj nim dokładnie wszystkie blaty, a na koniec przemyj je wilgotną ścierką. Zawarta w ziemniakach skrobia to świetny, naturalny środek czyszczący. W ten sposób Twoje blaty odzyskają swój blask. Ziemniaków możesz użyć również do polerowania noży i widelców oraz armatury łazienkowej i kuchennej.

QUIZ. Czy pokonasz swoją babcię. Tylko doświadczone kobiety zgarną maksymalną liczbę punków Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Czy podczas sprzątania można łączyć ze sobą ocet i sodą oczyszczoną? Tak, to przecież najlepsze połączenie Nie, traci się wtedy właściwości zarówno sody, jak i octu Dalej