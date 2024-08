Moja babcia tak w czasach PRL-u czyściła srebrną biżuterię przedwojenną. Wsypywała tą tanią przyprawę i moczyła. Krótkie polerowanie i srebro było jak nowe

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Srebro to popularny metal o dużym połysku. Jest o wiele tańsze od złota i często wykorzystuje się je do produkcji biżuterii oraz sztućca. Jedną z cech charakterystycznych dla srebra jest jego ciemnienie. Wraz z czasem na srebrnych powierzchniach pojawia się ciemna warstwa. Dotyczy to przede wszystkim przedmiotów rzadko używanych. Przyczyną ciemnienia srebra jest reakcja chemiczna pomiędzy metalem z substancjami występującymi w powietrzu. Ciemnieniu srebra sprzyja wilgoć. Eksperci zalecają, by srebrnej biżuterii nie przechowywać w łazienne.

Moja babcia w ten sposób czyściła srebrną zastawę. Sposób na czyszczenie srebra

Moja babcia zawsze na święta wyjmowała srebrne sztućce, które oczywiście pokryte były ciemnym nalotem. Miała na to jednak swój sposób, z którego korzystała również podczas czyszczenia przedwojennej biżuterii. Dzisiaj w sklepach można kupić specjalne pasty do czyszczenia srebra jednak w PRL-u takich luksusów nie była. Mieszanka mojej babci świetnie działała, a srebrne przedmioty odzyskiwały swój kolor i blask. Jak wyczyścić srebro domowymi metodami?

Przygotuj miskę i wyłóż jej dno folią aluminiową. Wlej do środka gorącą wodę i wsyp po 5 łyżek sody oczyszczonej oraz soli kuchennej. Do tak przygotowanego roztworu włóż srebrne przedmioty i odczekaj około 10 minut. Po tym czasie je wyjmij i delikatnie wypoleruj do sucha. Używaj do tego miękkiej ściereczki. Najlepiej sprawdzi się bawełniana lub flanelowa ścierka. W przypadku dużego nalotu możesz srebro namaczać w takim roztworze nawet przez kilka godzin. Sól i soda oczyszczona świetnie rozpuszczają nalot i sprawiają, że metal odzyskuje swój blask. Pamiętaj jednak, że ten sposób nie sprawdzi się w przypadki srebrnej biżuterii wysadzanej kamieniami szlachetnymi. Gorąca woda i sól mogą je zniszczyć.

