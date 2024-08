Wyjmuję z apteczki babci i namaczam w tym sfilcowany sweter. Po 30 minutach jest jak nowy. W ten sposób uratujesz skurczone w praniu ubrania

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Jak uratować sfilcowany sweter? Sposób na skurczone w praniu ubrania

Są tkaniny, do których prania należy podchodzić bardzo ostrożnie. To przede wszystkim naturalne materiały takie jak wełna, kaszmir, a nawet bawełna. Eksperci często wskazują, że wełnianych i kaszmirowych swetrów nie powinno się za często prać. Najlepiej w ogóle unikać wkładania ich do pralki. Taki sweter najlepiej jest odświeżyć parownicą lub wkładając go do zamrażarki. Wysokie temperatury, wirowania, a nawet niektóre detergenty piorące mogą zniszczyć naturalne tkaniny. Najczęściej spotykanym problemem podczas prania swetrów jest ich kurczenie się. W pralce sweter może skurczyć się nawet o kilka rozmiarów.

Wiele osób zastanawia się, czy można uratować sfilcowany sweter. Nasze babcie miały na to swoje sposoby. Jedną z najbardziej znanych metod na skurczony w praniu sweter jest jego zamrożenie. Niskie temperatury zmiękczają włókna, dzięki czemu rozluźniają się i rozkurczają. Owiń sweter w folię aluminiową i włóż go do zamrażalnika na kilka godzin. Innym bardzo często polecanym sposobem jest kąpiel w fasoli. Choć brzmi to wyjątkowo dziwnie, to jest to jeden z najbardziej skutecznych trików. Weź pół szklanki białej fasoli i przez całą noc ją namaczaj. Następnie ugotuj fasolę w ten samej wodzie i pozostaw ją do wystygnięcia. Przegotowaną wodę przelej do wiadra i namaczaj w tym sweter przez około 4 godziny. Co jakiś czas ugniataj materiał. aby woda dobrze wsiąkała we włókna.

Wlej 100 ml tego do wody. Mieszanka, która uratuje sfilcowany sweter

Moja babcia miała swój sposób na skurczone ubrania. Jej sekretnym składnikiem była gliceryna. Dodawała ją nie tylko klasycznie do prania, ale właśnie również do ratowania swetrów. W wannie mieszała 100 ml gliceryny i 4 l wody. W tak przygotowanej mieszance płukała sweter przez ok. 30 minut. Po tym czasie suszyła go w pozycji pionowej co jakiś czas naciągają włókna.

