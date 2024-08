Z Grecji przywiozłam sposób na pranie ręczników, z którego korzysta cała rodzina. Wsypuję to do bębna pralki, a ręczniki są czyste. Usuwa zarazki i brzydkie zapachy

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Każdy ma swoje sposoby na pranie ręczników. W czasach, gdy na popularności zyskują ekologiczne metody naszych babć coraz więcej osób do prania ręczników wykorzystuje ocet lub sodę. U mnie w domu ręczniki prało się z dodatkiem octu. Babcia zawsze mówiła, że ocet spirytusowy to najlepszy środek odkażający. Usuwa zarazki i sprawia, że pranie ładnie i świeżo pachnie. Raz na jakiś czas babcia prała również ręczniki z dodatkiem gliceryny. Do komory na płyn do płukania wlej 2/3 łyżki stołowe gliceryny i nastaw pranie. Gliceryna świetnie zmiękcza tkaniny i sprawia, że stają się one przyjemne w dotyku. Ręczniki prane w glicerynie nie sztywnieją i przez długi czas są jak nowe.

Będą w Grecji koleżanka pokazała mi swój sposób na pranie ręczników. U niej w rodzinie jest on bardziej popularny niż ocet i soda oczyszczona. Do każdego prania ręczników wsypuje 4 łyżki soli kuchennej bezpośrednio bo bębna pralki. Opcjonalnie można użyć także soli kamiennej i soli morskiej. Sól to rewelacyjny odplamiacz. Świetnie radzi sobie z zaschniętymi plamami. Niweluje brzydkie zapachy i usuwa zarazki. Dodatkowo sól chroni kolory i materiały. Sól do prania ręczników sprawdzi się nie tylko dodawana do pralki. Jeżeli chcesz odświeżyć stare ręcznik i pozbyć się brzydkich zapachów możesz je namoczyć w roztworze wody i soli kuchennej. Do wanny nalej ciepłej (ale nie gorącej) wody i wsyp pół szklanki soli. Namaczaj w takiej mieszance ręczniki przez około 1 godzinę. Po tym czasie przełóż je to pralki i upierz tak, jak zawsze.

