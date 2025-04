i Autor: Shutterstock Zdj. ilustracyjne.

Trwało to latami

Nie miał skrupułów. O takich biznesmenach mówią „szef Januszexu”. Dramat pracowników!

O takich biznesmenach i pracodawcach powstają memy. Internauci nazywają ich szefami "Januszexu", czyli firmy, która oszukuje, i to nie tylko pracownika, ale i urzędników. 40-letniemu przedsiębiorcy z powiatu piskiego (woj. warmińsko-mazurskie) może jednak nie być do śmiechu. Latami nie płacił ZUS-u za pracowników, za co grozi mu kara do dwóch lat więzienia.