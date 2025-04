Potworny los zwierząt w Idzbarku. "To była umieralnia". Gospodarz usłyszał zarzuty!

Kierowca chciał przechytrzyć policjantów. Nie uwierzysz, co wymyślił!

Do tego niecodziennego zdarzenia doszło w czwartek (3 kwietnia) wieczorem, około godz. 23:30. W Bartoszycach przy ul. Zbożowej policjanci patrolujący ulice miasta zauważyli dziwne zachowanie jednego z kierowców.

Na ich widok kierujący gwałtownie zjechał na pobliski parking, zatrzymał swoje audi i zgasił silnik. Gdy funkcjonariusze podeszli do pojazdu zobaczyli, że mężczyzna przesiadł się na rozłożony fotel pasażera i udawał, że go nie ma.

– relacjonuje st. sierż. Elżbieta Mazur z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach.

Przestraszył się policji. Miał powody

31-letni mieszkaniec Bartoszyc tłumaczył mundurowym, że zrobił to ze strachu, bowiem wcześniej wypił piwo. Czy 1,8 promila alkoholu wskazane na alkomacie to rzeczywiście efekt jednego piwa? Na tym nie koniec kłopotów 31-latka. Okazało się, że mężczyzny w ogóle nie powinno być „za kółkiem”, ponieważ miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami.

Mężczyzna został zatrzymany, a jego pojazd zabezpieczony. Mieszkaniec Bartoszyc za swoje zachowanie odpowie teraz przed sądem.

